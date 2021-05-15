Маск опустился на третье место в мировом рейтинге миллиардеров

Гендиректор компании Tesla и SpaceX Илон Маск опустился на третью строчку в рейтинге самых богатых людей мира после серии хаотичных твитов о возможной продаже запасов самой популярной криптовалюты Bitcoin.

Об этом сообщает Bloomberg.

В понедельник, 17 мая, стоимость акций Tesla снизилась на 2,2%, что позволило главе французской компании LVMH (LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton) Бернарду Арно подняться на вторую строчку после основателя Amazon Джеффа Безоса.

Сейчас состояние Маска составляет 160,6 миллиарда долларов, Арно – 161,2 млрд.

Отмечается, что еще в марте этого года Маск занимал первое место в списке самых богатых людей. Однако его состояние с начала года уже упало на 24%.

Ранее стоимость самой популярной криптовалюты упала почти 8% – до 44 тысяч долларов США, после того, как Маск предположил, что его компания Tesla может продать все свои остатки Bitcoin.

На следующий день Маск уточнил, что компания пока не продавала ни одного Bitcoin после заявления о вероятной продаже.

Напомним, компания Илона Маска с 24 марта разрешила продажу своих электрокаров за биткоины. Этот способ оплаты действовал только для клиентов из США, в других странах его планировалось ввести позднее в течение этого года.

В начале февраля Tesla купила Bitcoin на 1,5 млрд долларов.

13 мая Маск заявил, что американская компания Tesla решила приостановить продажу своих электромобилей за биткоины – ввиду экологического ущерба от майнинга и операций с этой криптовалютой. Вследствие такого заявления Маска стоимость Bitcoin упала более чем на 17%, до 46,2 тыс. долларов.

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