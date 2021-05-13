Регулятор разрешил продолжить укладку «Северного потока-2» в водах Германии

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) разрешило проложить еще часть газопровода «Северный поток-2» на двухкилометровом участке в водах Германии.

Об этом пишет Nordkurier.

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В январе 2021 года немецкие природоохранные организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) и Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) опротестовали выдачу разрешения на строительство газопровода «Северный поток-2». Они заявили о рисках для окружающей среды, в частности для птиц в этой зоне.

Однако немецкий регулятор заявил, что природоохранные аспекты не могут помешать строительству на этом участке, поскольку время отдыха птиц в указанной зоне уже закончилось

«Северный поток-2» в это время все еще строится в водах Дании, но работы тамподходят к концу.

Строительство спорного газопровода «Северный поток-2», который будет транспортировать газ из России по дну Балтийского моря в Германию, в основном завершено. В водах Германии все еще надо соорудить 13,9 км одной линии и 16,8 км другой линии.

Трубопровод на протяжении многих лет является одним из главных камней преткновения в германо-американских отношениях.

США вместе с Украиной и странами Балтии активно выступают против строительства газопровода «Северный поток-2», опасаясь усиления влияния России на европейском энергетическом рынке.

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