В Киеве подорвали банкомат, грабителей задержали на месте

В Киеве правоохранители задержали двух мужчин, которые, по данным следствия, несколько месяцев похищали банкоматы в разных районах города, а недавно – взорвали банкомат в Днепровском районе столицы. Об этом в понедельник, 17 мая сообщили в пресс службе Нацполиции.
Отмечается, что злоумышленники похищали терминалы, которые в дальнейшем разбирали, и получали с них кассеты с наличными. Сейчас в рамках досудебного расследования следователи собирают доказательную базу для привлечения их к ответственности. Им грозит до восьми лет лишения свободы.
“Мы задержали фигурантов сразу после совершения преступления на бульваре Перова в Днепровском районе столицы, где путем подрыва банкомата они пытались завладеть деньгами. 44-летнего жителя столицы и 40-летнего жителя Киевской области мы задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а также выяснили, что они уже привлекались к уголовной ответственности за совершение краж”, – рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.
Правоохранители провели обыски по местам жительства задержанных и в их автомобилях. В ходе следственных действий полицейские обнаружили устройство для выключения сигналов GPS-навигаций, части банковских терминалов, номерные знаки, ножи, деньги и личные вещи правонарушителей. Вещественные доказательства изъяли и направили на проведение соответствующих экспертных исследований.
Задержанным сообщили о подозрении. Сейчас проверяется их причастность к ряду других краж в Киеве.
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