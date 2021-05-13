Кипр открыл первое уголовное дело из-за «золотых паспортов»

Кипр открыл первое уголовное производство из-за возможных нарушений в процедурах приобретения инвесторами гражданства этой страны. Такие пути получения гражданства известны как «золотые паспорта».

Об этом сообщает Euractive со ссылкой на государственную юридическую службу Кипра.

«Первое уголовное дело о натурализации иностранных инвесторов и бизнесменов было зарегистрировано в окружном суде Ларнаки», — говорится в сообщении службы.

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В нем также отмечается, что иск против пяти физических и четырех юридических лиц, которым в общей сложности выдвинуто 37 обвинений, был зарегистрирован на основании выводов специального комитета.

При этом правоохранители не раскрывают имен фигурантов дела. В юридической службе пояснили, что «конфиденциальные детали» не разглашаться из-за «серьезности» расследования.