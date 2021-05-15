Tesla хочет выйти на миллиардный рынок зеленых кредитов

Агентство по охране окружающей среды США рассматривает заявки от восьми компаний с просьбой разрешить им выйти на многомиллиардный рынок сертификатов на возобновляемую энергию. Одна из них – компания Илона Маска Tesla, которая собирается хорошо заработать на новом курсе администрации президента Джо Байдена по защите планеты от парниковых газов.

Об этом сообщает Electrek.

Появление на рынке зеленых кредитов Tesla может существенно изменить сам рынок, сформировавшийся в середине 2000-х для привлечения инвестиций в биотопливную индустрию страны, чтобы снизить зависимость Штатов от иностранной нефти.

В 2020 году он выпустил около 18 млрд сертификатов. Сейчас на нем доминируют производители этанола. Заявка Tesla, вероятнее всего, относится к производству электричества из биогаза, пишет Reuters.

Ожидается, что летом этого года администрация рассмотрит заявки и определит, как электромобили могли бы претендовать на кредиты. Появление Tesla и других производителей EV может привлечь инвестиции для столь нужной инфраструктуры станций зарядки.

В то же время такой ход вряд ли понравится представителям индустрии нефтепереработки, которым придется покупать эти кредиты. Фактически, таким образом им придется субсидировать компании, которые пытаются выжить их из бизнеса.

Для компании Илона Маска, в свою очередь, это может быть новым источником дохода, и довольно существенного, особенно в сочетании с федеральной программой льгот на приобретение электротранспорта, сообщает Electrek.

Сертификаты на возобновляемую энергию – финансовый инструмент, который служит для поддержки развития ВИЭ. Такой документ гласит, что покупатель приобрел указанное количество солнечной или ветровой энергии.

В начале года Илон Маск предложил администрации нового президента ввести налог на эмиссию СО2. Глава Tesla и SpaceX уверен, что рынок функционирует правильно, когда цены соответствуют действительности. Что касается продуктов, которые выделяют СО2, то цены на них не верны, поскольку не отражают ущерб от эмиссии для окружающей среды и человека. Маск считает, что если цену на все продукты формировать с учетом их углеродного следа, то экономика быстро сама все решит – продукты с большим выделением CO2 быстро уйдут с рынка, так как станут существенно дороже, и спрос на них резко упадет.