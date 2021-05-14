Межбанк: именно психологический фактор сегодня будет «двигать» курс в течение дня

Понедельник на валютном рынке пройдет достаточно интересно, что связано с влиянием трех основных факторов:

1. Начало активной фазы уплаты налогов клиентами. С сегодняшнего дня основная часть компаний начнет проводить свои расчеты с бюджетом и это традиционно увеличит их активность на межбанке. Дефицит гривны для уплаты налогов всегда страхует нацвалюту на валютном рынке;

2. Хозяйственная деятельность клиентов и укрепление курса гривны на торгах конца прошлой недели. Снижение котировок доллара почти к психологическому порогу в 27,50 гривен 14 мая сыграет сегодня на межбанке двояко.

С одной стороны, оживятся те из потенциальных покупателей валюты, кто выжидал «дна» по курсу. Это спровоцирует рост отложенного спроса и частично увеличит давление на гривну во время сессии понедельника.

С другой стороны, часть компаний будет надеяться на дальнейшее проседание котировок и это делает их действия полностью зависимыми от настроений рынка в первые несколько часов сессии. Если котировки начнут падать ниже, эта часть клиентов продолжит выжидать, но если курс все же остановится или начнет расти, весь отложенный спрос выйдет одновременно на рынок, что сыграет против нацвалюты. Именно психологический фактор сегодня будет «двигать» курс в течение дня.

3. Завтрашний аукцион Минфина по размещению ОВГЗ. Чиновники предложат валютные бумаги в евро и долларе, а также значительное число гривневых облигаций на разные сроки. После серии неудачных и вялых аукционов, и значительных погашений предыдущих выпусков (крупные новые суммы надо будет гасить и 19 мая) инвесторы надеются на повышение доходности на этом аукционе. От того как он пройдет — во многом зависит не только текущий тренд на валютном межбанке, но и перспективы по курсу как минимум до конца всего мая.

Это понимают все, и нерезиденты тоже готовятся к участию в этом аукционе, что частично будет отражаться на валютном межбанке в период с понедельника по среду.

По прогнозам Finance.ua, объемы операций на торгах 17 мая будут находиться в пределах до $ 125−165 млн при совершении до 440−620 сделок.

Котировки межбанка, по нашим расчетам в понедельник будут в пределах:

доллар — коридор 27,45−27,70 грн,

евро — коридор 33,20−33,65 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 27,40−27,75 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах до 15−20 коп, а в кассах банков до 20−25 коп.

Евро: в банках коридор 33,05−33,65 грн при спреде до 25 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора 33,15−33,45 грн при спреде в 20−25 копеек.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 27,53 / 27,55

евро — 33,42 / 33,44

Курсы валют на Межбанке

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