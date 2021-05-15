Глава Госфискальной службы рассказал о схемах по НДС, на которых бюджет теряет 30 млрд грн

С начала 2021 года Государственная фискальная служба вернула в бюджет 776 млн грн и заблокировала возмещение около 1 млрд незаконного НДС — при этом за год госбюджет теряет на этих схемах до 30 млрд грн.

Об этом в интервью НВ Бизнес рассказал глава ГФС Вадим Мельник.

Он пояснил, что 776 млн грн — это суммы, в отношении которых уже есть решение суда в пользу Налоговой милиции. Кроме того, ряд производств еще находятся на рассмотрении судов.

«Что касается, например, нашего эффекта по борьбе со „скрутками“, то, по нашим материалам, заблокирована раздача незаконного, „скрученного“ НДС на более чем миллиард гривен», — добавил он.

Мельник также подробно рассказал, в чем собственно заключается схема «скруток» НДС.

«Давайте рассмотрим ситуацию, когда компания-поставщик привозит из Польши в Украину фрукты на 50 млн грн. На границе она платит 10 млн грн налога и получает соответствующий документ. Далее фрукты продаются на рынках за наличные без кассовых чеков — компания получает прибыль, которая полностью покрывает ее расходы на налог. Что дальше происходит с документом об уплаченном ею НДС? Его покупает мошенническая компания – „скрутка“, конечно же, без фруктов», — рассказал он.

«А есть другая компания – продавец. – продолжил Мельник. — У нее есть зерно на 50 млн грн, которое она приобрела за наличные у фермеров или вырастила на нелегальных полях. И для экспортной реализации это зерно нужно как-то легализовать. Для этого она обращается к уже известной нам „скрутке“. На балансе этой „скрутки“ есть условный колхоз, на котором фрукты из Польши, которые существуют только на бумаге, трансформируются в биоудобрения, а те – в зерно, которого фактически не существует. Но теперь уже есть фиктивный документ для компании с зерном. Благодаря этому документу зерно она приобрела у фермеров легально и якобы оплатила 10 млн грн НДС. Теперь по закону государство должно его компенсировать компании-экспортеру».

Как резюмировал глава ГФС, таким образом, бюджет понес убытки и из-за продажи фруктов за наличные, и за счет возмещения НДС за зерно.

“Всего в течение года из-за подобных махинаций по НДС госбюджет теряет до 30 миллиардов наших с вами гривен», – заявил Мельник.

Он добавил, что такие схемы получили распространение еще и потому, что около 10 млн га земли обрабатывается в тени или путем занижения выращенных объемов.

«Зачем занижают объем? Чтобы официально показать лишь часть, а остальное продать за наличные. Вот для чего, в том числе, „скрут“ нужен: для легализации товаров из теневого сектора», — рассказал глава ГФС.