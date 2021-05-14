Первое казино заработало в Киеве в пятизвездочном отеле

В Киеве в пятизвездочном отеле InterContinental Kyiv официально начало работу первое легальное казино в Украине. Об этом пишет издание Gamingpost.

Владелец казино – компания Биллионаре Казино Компани, которая в апреле текущего года первой получила лицензию на открытие наземного казино. Стоимость лицензии составила 360 млн грн.

Казино Billionaire расположено в подвальном помещении отеля на площади 506 кв.м. Персонал игорного заведения – 150 человек. В казино пять залов, где размещено 16 игровых столов и 50 игровых автоматов.

По словам главы Гемблинг Ассоциации Украины Антона Кучухизде, четыре казино – в Киеве, Львове и Одессе – подтвердили свою полную готовность официально начать работу с 14 мая.