Рейтинг крупнейших торговых партнеров Украины

По итогам первого квартала 2021 года доля Китая во внешнем обороте Украины (экспорт и импорт товаров и услуг) составила 13,0% (4 290,4 млн долларов). По итогам 2020 года его доля была 13,1%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, на второе место вышла Польша (2 263,9 млн долларов, 6,9%), которая ранее занимала четвертое место. На третьем по-прежнему Германия (2 141,4 млн долларов, 6,5%).

Россия опустилась на четвертое место (2 022,8 млн долларов и 6,1%), хотя еще по итогам 2018 года была первой, а затем в течение двух лет находилась на втором месте.

США сохранили пятое место (1 814,2 млн долларов, 5,5%).

В целом на страны ЕС приходится 40,4% внешнего оборота Украины.



Таблица: Госстат

Справка Finance.ua:

Товарооборот Украины в январе-марте по сравнению с аналогичным периодом 2020 года вырос на 12,13% – до $ 28,83 млрд, где экспорт вырос на 12,03% – до $ 13,75 млрд, импорт – на 12,23%, до $ 15,08 млрд.

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