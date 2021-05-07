Рейтинг крупнейших торговых партнеров Украины

По итогам первого квартала 2021 года доля Китая во внешнем обороте Украины (экспорт и импорт товаров и услуг) составила 13,0% (4 290,4 млн долларов). По итогам 2020 года его доля была 13,1%.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
По данным статистического ведомства, на второе место вышла Польша (2 263,9 млн долларов, 6,9%), которая ранее занимала четвертое место. На третьем по-прежнему Германия (2 141,4 млн долларов, 6,5%).
Россия опустилась на четвертое место (2 022,8 млн долларов и 6,1%), хотя еще по итогам 2018 года была первой, а затем в течение двух лет находилась на втором месте.
США сохранили пятое место (1 814,2 млн долларов, 5,5%).
В целом на страны ЕС приходится 40,4% внешнего оборота Украины.
Таблица: Госстат
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