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Эксперт дал совет, как владельцам земли уберечься от мошенников накануне открытия рынка земли

Эксперт дал совет, как владельцам земли уберечься от мошенников накануне открытия рынка земли

Народный депутат Вадим Ивченко дал совет владельцам земельных участков о том, как проверить документы на землю и уберечься от мошенников.

Об этом он рассказал в эфире НТН.

«Гражданам надо проверить, чтобы в их документах на землю был присвоен кадастровый номер. Это значит, что их земельный участок будет зарегистрирован в ГЗК (Государственный земельный кадастр — ред.). Поскольку сейчас мы соединили два реестра — реестр прав и ГЗК — это значит, что никто из мошенников не сможет воспользоваться любыми регистрационными действиями, потому что будет подтягиваться второй реестр, где будет к конкретному кадастровому номеру привязана фамилия человека, все его данные и в том числе — идентификационный номер. Но только если земельному участку присвоили кадастровый номер. Поэтому нужно посмотреть на кадастровый номер — это поможет людям», — пояснил парламентарий.

Справка Finance.ua:

  • В Украине с 1 июля планируют открыть рынок земли — парламент накануне принял один из последних законопроектов, необходимых для финала земельной реформы. Сейчас стоимость одного гектара земли в Украине оценивают в 30 тыс. гривен. Но цены могут заметно вырасти после открытия рынка — постепенно до 10−15 тыс. евро за гектар, как у наших ближайших соседей.
По материалам УНН
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