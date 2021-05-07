Эксперт дал совет, как владельцам земли уберечься от мошенников накануне открытия рынка земли

Народный депутат Вадим Ивченко дал совет владельцам земельных участков о том, как проверить документы на землю и уберечься от мошенников.

Об этом он рассказал в эфире НТН.

«Гражданам надо проверить, чтобы в их документах на землю был присвоен кадастровый номер. Это значит, что их земельный участок будет зарегистрирован в ГЗК (Государственный земельный кадастр — ред.). Поскольку сейчас мы соединили два реестра — реестр прав и ГЗК — это значит, что никто из мошенников не сможет воспользоваться любыми регистрационными действиями, потому что будет подтягиваться второй реестр, где будет к конкретному кадастровому номеру привязана фамилия человека, все его данные и в том числе — идентификационный номер. Но только если земельному участку присвоили кадастровый номер. Поэтому нужно посмотреть на кадастровый номер — это поможет людям», — пояснил парламентарий.

Справка Finance.ua: