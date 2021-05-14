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Названы причины, почему рекомендуется на ночь выключать интернет на смартфоне

Названы причины, почему рекомендуется на ночь выключать интернет на смартфоне

Учитывая то, что в последнее время все больше украинцев стали активными пользователями социальных сетей, мессенджеров, да и интернета в целом, логично, что на большинстве смартфонов включен мобильный интернет или Wi-Fi. Сейчас же будут названы причины, почему рекомендуется на ночь выключать интернет на смартфоне. Причины могут быть вполне очевидными, но мало кто на них обращает внимание.

Экономия энергии аккумулятора

Если вы владелец смартфона не первый год, то могли обратить внимание на то, что во время использования интернета заряд батареи стремительно падает. Причина здесь не так в том, что вы серфите интернет, как в самом использовании интернета. Та же ситуация происходит (хоть и медленнее), и когда на вашем смартфоне включен интернет, но вы им не пользуетесь. Больше всего это касается активного 4G, поскольку он ненасытно потребляет заряд аккумулятора.

Трафик

Эта причина похожа на предыдущую. Возможно, у вас случалась ситуация, когда вы пользовались мобильным интернетом довольно мало, а тарифные ГБ все ровно закончились. Причиной здесь является обновление приложений и тому подобное. Даже когда вы не пользуетесь мессенджерами, соцсетями или другими приложениями, они все равно работают в фоновом режиме и потребляют ваши МБ или ГБ для обновлений, передачи данных на сервера и тому подобное. Выключая интернет (мобильный) на смартфоне, вы существенно экономите свои тарифные ГБ и разрешаете обновление только через Wi-Fi.

Безопасность вашего смартфона

Наверное, это самая важная причина, поскольку при включенном смартфоне злоумышленники с помощью вредоносного программного обеспечения могут получать доступ к вашему смартфону, заражать смартфон вирусами и похищать ваши персональные данные. Хакерам лучше всего осуществлять это все тогда, когда вы не используете свой смартфон, но интернет на нем включен.

Как видите, все эти правила вполне очевидны и известны всем, но соблюдать их никто не планирует, а это может негативно отразиться на вашей безопасности и безопасности вашего смартфона.

По материалам ITsider.
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