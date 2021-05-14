Велопешеходный тоннель из солнечных панелей: 1 км конструкции сможет обеспечить электроэнергией около 750 домов

Немецкий архитектор Питер Куцзия разработал тоннель из солнечных панелей для велосипедистов и пешеходов, пише budport.

Отмечается, что проект Solar Veloroute может быть адаптирован к любому местоположению и климатической зоне.

Конструкция состоит из частично закрытой арки, построенной из установленных друг на друга солнечных панелей, прикрепленных к стальным прогонам из труб.

Эта «солнечная крыша» выполняет двойную функцию: защищает велосипедистов и пешеходов от солнца, а также других неблагоприятных погодных условий и производит электроэнергию благодаря солнцу.



Проект, предварительно созданный для Швейцарии и Дубая, также предусматривает установление зарядных станций для велосипедов или смартфонов.

«Производимую в течение дня солнечную электроэнергию можно использовать для местных зарядных станций и освещения, в то время как собранная избыточная энергия может быть распределена для дополнительных услуг. Один километр конструкции Solar Veloroute может обеспечить около 2000 МВт-ч электроэнергии для питания 750 домохозяйств или обеспечить электроэнергией более 1000 электромобилей», — сообщил архитектор.