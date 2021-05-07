Украинцы уже оформили более 16 миллионов биометрических загранпаспортов — ГМС

Граждане Украины оформили более 16 млн биометрических загранпаспортов и около 6 млн ID-карт.

Об этом сообщает Государственная миграционная служба.

«На данный момент украинцы уже оформили около 6 млн ID-карт и более 16 млн загранпаспортов», — говорится в сообщении.

Среди результатов реализации государственных проектов евроинтеграционного направления:

получение иностранцами и лицами без гражданства вида на постоянное или временное проживание современного образца — в форме карт с бесконтактным электронным носителем (их уже оформлено более 287 тысяч);

принятие закона о цифровых копиях ID-карты и биометрического загранпаспорта, которые юридически приравниваются к физическим аналогам этих документов;

правовое регулирование порядка предоставления в Украине статуса лица без гражданства;

внедрение комплексных электронных услуг ID-14 и #еМалыш.

Кроме того, отмечается, что в системе ГМС активно внедряются новые IT-инструменты, разработанные в том числе при содействии европейских партнеров, что позволяет работать по самым высоким стандартам безопасности, проводить точную идентификацию лиц, оптимизировать процессы получения гражданства и предоставлять админуслуги быстрее и качественнее.

Получать отдельные услуги, не выходя из дома, позволяют электронные сервисы, которых на официальном сайте ГМС уже 16.

Самые популярные из них:

записаться онлайн в электронную очередь;

проверить состояние оформления биометрического паспорта, вида на жительство или разрешения на иммиграцию;

убедиться в действительности того или иного документа;

заполнить онлайн анкету для оформления биометрического паспорта;

произвести оплату услуги или получить необходимые реквизиты;

сообщить о возможных коррупционных действиях или вероятном нарушении миграционного законодательства;

подать электронное обращение, заявление или жалобу.

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