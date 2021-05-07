Украинцы уже оформили более 16 миллионов биометрических загранпаспортов — ГМС

Граждане Украины оформили более 16 млн биометрических загранпаспортов и около 6 млн ID-карт.
Об этом сообщает Государственная миграционная служба.
«На данный момент украинцы уже оформили около 6 млн ID-карт и более 16 млн загранпаспортов», — говорится в сообщении.
Среди результатов реализации государственных проектов евроинтеграционного направления:
Кроме того, отмечается, что в системе ГМС активно внедряются новые IT-инструменты, разработанные в том числе при содействии европейских партнеров, что позволяет работать по самым высоким стандартам безопасности, проводить точную идентификацию лиц, оптимизировать процессы получения гражданства и предоставлять админуслуги быстрее и качественнее.
Получать отдельные услуги, не выходя из дома, позволяют электронные сервисы, которых на официальном сайте ГМС уже 16.
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