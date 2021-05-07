Украина информирует США о компаниях, вовлеченных в Nord Stream 2 - Маркарова

Конгресс США в этом месяце должен получить доклад правительства о компаниях, продолжающих работать в проекте Nord Stream 2, и Украина системно делится с американской стороной такими данными.
Об этом рассказала в Вашингтоне посол Украины в США Оксана Маркарова, передает собственный корреспондент Укринформа.
«Посольство очень активно привлечено к этому процессу. Мы постоянно работаем с нашими коллегами здесь (в Вашингтоне. – Ред.), передаем им информацию – списки компаний, которые, к сожалению, участвуют пока в строительстве «Северного потока 2», – сообщила посол.
По ее словам, американская сторона заявила достаточно активную позицию о том, что «это не просто плохая сделка – а соглашение, которое несет риск безопасности Европы и в частности Украины». Маркарова подчеркнула, что позиция официального Киева в этом вопросе также однозначна: «Северный поток 2» не должен быть достроен, и мы благодарны нашим партнерам за такое постоянное и активное внимание к этому процессу».
Кроме того, посол Украины в США выразила благодарность американской стороне за санкции, введенные против России в связи с ее вооруженной агрессией. «Надеемся, что эти санкции будут углубляться и расширяться до того момента, пока агрессор не изменит свое поведение», – подчеркнула Оксана Маркарова.
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