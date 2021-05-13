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Когда вкладчик обанкротившегося банка может получить гарантированное возмещение

Когда вкладчик обанкротившегося банка может получить гарантированное возмещение

После признания банка неплатежеспособным и введения временной администрации Фонд не позднее 20 рабочих дней начинает выплаты гарантированного возмещения его вкладчикам.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Чтобы получить возмещение, вкладчик должен после объявления о начале выплат, вместе с паспортом и ИНН обратиться в любое отделение одного из банков-агентов Фонда, где он получит свои деньги.

Фонд всегда призывает вкладчиков не медлить и обращаться за возмещением, ведь выплаты ограничены во времени периодом осуществления ликвидации банка. Когда подаются документы на внесение в государственный реестр записи о прекращении банка как юрлица, выплаты гарантированного возмещения завершаются.

По действующему законодательству, процедура ликвидации банка должна длиться три года, но при наличии определенных законодательством обстоятельств она может быть продлена.

«Сегодня еще продолжается ликвидация 46 банков. А это значит, что их вкладчики имеют возможность получить надлежащее им возмещение, однако советуем не медлить — ведь большинство банков должно быть ликвидировано уже в ближайшее время», — отмечают в ФГВФЛ.

Проверить статус банка можно на сайте Фонда в разделе «Банки в управлении Фонда».

В Фонде гарантирования отметили, что с 2012 года вкладчики неплатежеспособных банков уже получили более 90 млрд грн гарантированного возмещения.

Справка Finance.ua:

  • Максимальная сумма гарантированного возмещения для одного вкладчика составляет 200 тысяч гривен, независимо от количества счетов, которые он имел в обанкротившемся банке.
  • В апреле 2021 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 6,9% годовых. Это на 0,3 п. п. ниже, чем в марте (7,2%).
  • Низкий уровень суммы государственной гарантии по вкладам и существование «Ощадбанка» вне единой системы гарантирования — эти факторы, по мнению экспертов, сдерживают сегодня качественное развитие банковской сферы и экономики страны.

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По материалам Finance.UA
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