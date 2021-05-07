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Бывшее руководство банка заподозрили в краже почти 90 млн грн вкладчиков, двоих арестовали

Бывшее руководство банка заподозрили в краже почти 90 млн грн вкладчиков, двоих арестовали

Сотрудники Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области совместно с коллегами из управления уголовного розыска облполиции разоблачили четырех бывших руководителей банка. Об этом сообщается сегодня на сайте Министерства внутренних дел. При этом не указывается, о каком именно банке идет речь.

Примечательно, что еще 17 марта этого года областная полиция сообщала подобную информацию с аналогичной фотографией. В деле фигурировали председатель правления банка, его первый заместитель и заместитель, а также начальник управления кредитования.

Согласно сегодняшним данным правоохранителей, злоумышленники внесли в официальные документы заведомо ложные сведения и вывели из банковской системы 86 млн грн вкладчиков финучреждения, которые в дальнейшем присвоили.

«Полицейские провели ряд санкционированных обысков по месту жительства фигурантов и в офисных помещениях. В результате была изъята документация и компьютерная техника, в которой содержится информация, подтверждающая причастность подозреваемых к преступлению», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всем фигурантам сообщено о подозрении в мошенничестве, присвоении и растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, а также в совершении преступления группой лиц или преступной организацией.

«Двум злоумышленникам суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, остальным двум — личные обязательства. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества», — уточнили в МВД.

По материалам УБР
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