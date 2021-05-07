МВД хочет разрешить фиксировать нарушения ПДД смартфонами

В Украине хотят создать возможность использования мобильного телефона в качестве фактора фиксации правонарушения на дороге.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на форуме «Украина 30. Безопасность страны» в четверг, 13 мая.

По словам Геращенко, МВД планирует реализовать четыре подхода для уменьшения смертности на дорогах: установку камер фотовидеофиксации трех типов, усиление законодательной базы, улучшение дорожной инфраструктуры и системы статистики по ДТП.

«Сейчас разрабатывается народными депутатами, с которыми мы сотрудничаем, из фракции «Слуга народа», этот четвертый пункт – использование каждого мобильного телефона в качестве фактора фиксации правонарушения на дороге. Мы изучили мировой опыт, и сейчас в мире используется ситуация, при которой каждый телефон в машине, установленный под лобовым стеклом, может зафиксировать правонарушение, такое как проезд на красный свет, нарушение правил дорожной разметки и тому подобное. Водителю достаточно кликнуть по экрану телефона, и 30-секундная запись с нарушением другого водителя, с его номерами, пойдет в полицию», – пояснил он.

Геращенко добавил, что полиция таким образом сможет создать протокол и привлечь к ответственности нарушителя.

Он отметил, что в таком случае «на дорогах Украины будут миллионы камер, и каждый будет наблюдать за каждым» для недопущения аварий.

В МВД добавили, что если это удастся внедрить, то водители, которые будут сообщать о нарушениях других, будут получать 10% с размера штрафа.