МВД хочет разрешить фиксировать нарушения ПДД смартфонами

В Украине хотят создать возможность использования мобильного телефона в качестве фактора фиксации правонарушения на дороге.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на форуме «Украина 30. Безопасность страны» в четверг, 13 мая.
По словам Геращенко, МВД планирует реализовать четыре подхода для уменьшения смертности на дорогах: установку камер фотовидеофиксации трех типов, усиление законодательной базы, улучшение дорожной инфраструктуры и системы статистики по ДТП.
«Сейчас разрабатывается народными депутатами, с которыми мы сотрудничаем, из фракции «Слуга народа», этот четвертый пункт – использование каждого мобильного телефона в качестве фактора фиксации правонарушения на дороге. Мы изучили мировой опыт, и сейчас в мире используется ситуация, при которой каждый телефон в машине, установленный под лобовым стеклом, может зафиксировать правонарушение, такое как проезд на красный свет, нарушение правил дорожной разметки и тому подобное. Водителю достаточно кликнуть по экрану телефона, и 30-секундная запись с нарушением другого водителя, с его номерами, пойдет в полицию», – пояснил он.
Геращенко добавил, что полиция таким образом сможет создать протокол и привлечь к ответственности нарушителя.
Он отметил, что в таком случае «на дорогах Украины будут миллионы камер, и каждый будет наблюдать за каждым» для недопущения аварий.
В МВД добавили, что если это удастся внедрить, то водители, которые будут сообщать о нарушениях других, будут получать 10% с размера штрафа.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Киевпастранс" и метро просят власть дать денег или поднять цену на проезд до 20 гривенВчера, 12:00 - 1690 44
Твит Маска обвалил bitcoin на 17%Вчера, 10:11 - 1797 21
Зеленский подписал законы о льготной растаможке «еврономеров»Вчера, 11:02 - 1482 5
Создатель Ethereum пожертвовал более миллиарда долларов Индии для борьбы с COVID-19Вчера, 18:35 - 438 3
Каким мог бы быть размер вашей пенсии, если бы весь уплаченный ЕСВ инвестировался — онлайн-калькулятор2 ч. назад - 651 2
Банки снизили ставки на депозиты для населенияВчера, 15:01 - 8192 1
Твит Маска обвалил bitcoin на 17%Вчера, 10:11 - 1797 21
Уплатить по кредиту станет прощеВчера, 19:00 - 1753
"Киевпастранс" и метро просят власть дать денег или поднять цену на проезд до 20 гривенВчера, 12:00 - 1690 44
Зеленский подписал законы о льготной растаможке «еврономеров»Вчера, 11:02 - 1482 5
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дронВчера, 16:50 - 135
Украина планирует запустить в космос семь спутниковПозавчера, 10:23 - 187
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 2412
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 2481 2
Китай запустил главный модуль космической станции29.04.2021, 11:10 - 745