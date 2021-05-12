Сколько один украинец потратит на содержание Кабмина и ВР в 2021 году (инфографика)

В 2021 году один работающий украинец потратит на содержание главы государства и его офиса около 80 гривен. Как получилась эта сумма: 1,3 млрд грн, предусмотренных в бюджете на обслуживание деятельности президента и ОПУ, мы поделили на актуальное количество работающих украинцев.

Деятельность президента, ОПУ и других служб обеспечивают 625 работников. Обеспечение деятельности будет стоить 419,5 млн грн.

На проведение официальных мероприятий с участием Владимира Зеленского в этом году потратят 14,6 млн грн. Всего запланировано 250 мероприятий, значит, на одно в среднем тратится 58,4 тыс. грн.

Функционирование государственных резиденций, содержание административных и хозяйственных объектов, предназначенных для размещения и обслуживания президента, обойдется в 170,9 млн грн. Общая площадь таких объектов и прилегающих территорий составляет 155 тыс. 534,5 квадратных метров, значит, содержание одного квадрата резиденций стоит около 1 тыс. 98,7 грн на год.

Еще 12,7 млн грн планируют потратить в 2021-м на капитальный и реставрационный ремонты объектов, находящихся в подчинении Государственного управления делами.