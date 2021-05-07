В Сети показали уникальный украинский микроавтобус (фото)

На днях в Сети были опубликованы фотографии малоизвестного микроавтобуса «Старт». Фото интересно тем, что сделано не в 1960-70-е гг., как большинство известных изображений этих микробусов, а уже во времена независимости Украины.

Экспертам удалось проследить судьбу машины до того, как было сделано это фото, и до наших дней. Исследователи рассказали, что этот экземпляр «Старта» выпущен Северодонецкой авторемонтной базой (сокращенно САРБ). Там, где родилась конструкция этой необычной машины и где была выпущена самая большая ее серия – более 100 штук.

Кроме Северодонецка, микроавтобус также выпускали в Донецке – на автобазе «Главдонбасстрой» (10 шт.), в Луганске – на местном автосборочном заводе ЛАСЗ (20 шт.) и в Коростене на машиностроительном заводе (70 шт.).

По данным исследователей, этот бело-оранжевый «Старт» в 1980-1990 годы принадлежал заводу «Кремнийполимер», что в Запорожье.

В начале 2000-х автомобиль был списан с баланса «Кремнийполимера». Машина была выставлена ​​на продажу. По некоторой информации, за списанный микроавтобус в качестве оплаты просили новую «Газель». Судя по имеющемуся фото, у машины уже в то время были серьезные проблемы с кузовом; сказалась характерная «болезнь» объемных стеклопластиковых конструкций – деформация панелей и проемов дверей.

После 2000 года редкий микроавтобус выкупила для своего собрания реставрационная фабрика «СамоходЪ» имени Игоря Жемова (г.Краматорск, Донецкая обл.). В конце 2020 года «Старт» сменил владельца, теперь он находится в частном собрании украинского коллекционера.

Автомобильные историки отмечают, что это один из немногих – если не единственный – «Старт», история которого известна со времен его «молодости».

Микроавтобус стал результатом деятельности энтузиастов. В начале 1960-х годов инженеры и любители, жившие в Северодонецке, увлеклись передовым конструкционным материалом – стеклопластиком. Увлечению способствовало развитие региона как центра химической промышленности: в Северодонецке начинали работу Завод стеклопластиков и опытно-конструкторское бюро синтетических продуктов.

Родилась идея выпускать небольшими сериями легковые автомобили и микроавтобусы с кузовом из стеклопластика. Начинание поддержали местные руководители, и было решено наладить выпуск техники на САРБ.



«Старт» отличается представительной внешностью, поэтому их часто использовали в качестве служебных.