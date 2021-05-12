Стало известно, сколько потратили на строительство в Киеве в 1 квартале 2021 года

В январе-феврале 2021 года предприятиями Киева выполнено строительных работ на сумму

3701556 тыс.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики Киева.

Индекс строительной продукции составил 82,4%.

Индекс строительной продукции по строительству зданий составил 84,9% (жилых – 98,1%, нежилых – 72,7%), инженерных сооружений – 73,7%.

По видам строительной продукции наибольший объем произведен:

по строительству зданий – 2916010 тыс. (78,8% от общего объема производимой строительной продукции), в том числе по строительству жилых зданий – 1648618 тыс. (44,5%), нежилых – 1267392 тыс (34,3 %).

по строительству инженерных сооружений произведено строительной продукции на сумму 785 546 тыс. (21,2% от общего объема).

Новое строительство составило 50,1% от общего объема производимой строительной продукции, ремонт (капитальный и текущий) – 16,7%, реконструкция и техническое переоснащение – 33,2%.

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