Стало известно, сколько потратили на строительство в Киеве в 1 квартале 2021 года

В январе-феврале 2021 года предприятиями Киева выполнено строительных работ на сумму
3701556 тыс.
Об этом сообщили в Главном управлении статистики Киева.
Индекс строительной продукции составил 82,4%.
Индекс строительной продукции по строительству зданий составил 84,9% (жилых – 98,1%, нежилых – 72,7%), инженерных сооружений – 73,7%.
По видам строительной продукции наибольший объем произведен:
Новое строительство составило 50,1% от общего объема производимой строительной продукции, ремонт (капитальный и текущий) – 16,7%, реконструкция и техническое переоснащение – 33,2%.
Ранее сообщалось, что ипотека в Украине под 7 процентов работает: за два месяца выдано 238 кредитов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Где дешевле жить: в Украине или Польше (инфографика)10 ч. назад - 1877 6
На вторичке ажиотаж: украинцы бросились скупать малогабаритное жилье15 ч. назад - 4620 3
Аэропорт «Киев» в 2023 году закроют на восемь месяцев, чтобы построить новую полосу3 ч. назад - 122 2
Самый дешевый кроссовер Skoda выходит на рынок (фото)Вчера, 23:00 - 3442 2
В США назвали лучшие кроссоверы и SUV стоимостью до $15 00019 ч. назад - 1204 2
На вторичке ажиотаж: украинцы бросились скупать малогабаритное жилье15 ч. назад - 4620 3
Самый дешевый кроссовер Skoda выходит на рынок (фото)Вчера, 23:00 - 3442 2
Где дешевле жить: в Украине или Польше (инфографика)10 ч. назад - 1877 6
Смогут ли арестовать счет, не известив об этом владельца14 ч. назад - 1509
В США назвали лучшие кроссоверы и SUV стоимостью до $15 00019 ч. назад - 1204 2
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейк20 ч. назад - 94
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дронПозавчера, 16:50 - 280
Украина планирует запустить в космос семь спутников12.05.2021, 10:23 - 259
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 2710
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 2597 2