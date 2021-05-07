В 2025 году появится Mini Convertible нового поколения

В 2025 году начнется серийное производство Mini Convertible нового поколения. Такое заявление сделал руководитель бренда Mini Бернд Кёрбер.

«У Mini Convertible есть большое количество преданных поклонников. Это подтверждается большим спросом на обновленную модель, которую мы недавно начали выпускать. Поэтому мы абсолютно убеждены, что новый Mini Convertible в будущем тоже ждет успех», — сказал Кёрбер.

По его словам, этот британский кабриолет очень популярен в Германии. Далее следуют рынки США и Великобритании.