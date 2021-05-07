Банки снизили ставки на депозиты для населения

В апреле 2021 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 6,9% годовых. Это на 0,3 п. п. ниже, чем в марте (7,2%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте за апрель не изменились – 0,7%.

В апреле 2021 года ставки по гривневым депозитам для предприятий выросли с 3,8% до 3,9% годовых, по валютным – не изменились – 1,0% годовых.

Депозитный портфель банков в апреле вырос на 1,1% до 1 380 млрд гривен, в т. ч. населения вырос на 1,8% до 692 млрд гривен, предприятий вырос на 0,9% до 663 млрд гривен.



Таблицы: РБК-Украина

Справка Finance.ua:

Низкий уровень суммы государственной гарантии по вкладам и существование «Ощадбанка» вне единой системы гарантирования – эти факторы, по мнению экспертов, сдерживают сегодня качественное развитие банковской сферы и экономики страны.

Первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова отметила прекращение снижения ставок по депозитам с начала апреля, однако отрицает возможность роста ставок по кредитам в ближайшее время.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц возмещает депозиты, открытые на акционных условиях, в случае банкротства банка. А вот депозиты, открытые на индивидуальных условиях, – не возмещаются.

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