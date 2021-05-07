Вслед за монструозным игровым смартфоном ASUS ROG Phone 5 компания ASUS представила свою основную флагманскую линейку смартфонов Zenfone 8 из двух моделей: «компакта» Zenfone 8 и особняком стоящего Zenfone 8 Flip с более крупным экраном и отличительной камерой-перевертышем, знакомой по предыдущим сериям Zenfone 6 и Zenfone 7.

Если прошлогодние Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro по большому счету были версиями одной модели с рядом несущественных отличий, то в линейке Zenfone 8 компания ASUS изменила подход. Смартфоны Zenfone 8 и Zenfone 8 Flip делят одну платформу — Qualcomm Snapdragon 888. Но в остальном — это совершенно разные по позиционированию, дизайну и характеристикам модели.

ASUS анонсировала «компактный» флагман Zenfone 8 за 19 999 гривен и Zenfone 8 Flip — с 6,67” экраном без выреза/отверстий и тройной поворотной камерой



Базовый Zenfone 8 позиционируется в качестве «компактного» флагмана — он оснащается 5,9-дюймовым экраном Samsung AMOLED с частотой 120 Гц и отверстием под фронтальную камеру в левом верхнем углу, сдвоенной основной камерой Sony и аккумулятором емкостью 4000 мА•ч. Его габариты составляют 148×68,5×8,9 мм при массе 169 г. По массогабаритным параметрам новинка даже немного компактнее конкурирующего «компакта» Xperia 5 III (157х68х8,2 мм при 168 г).