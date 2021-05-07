0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 68 0

ASUS анонсировала «компактный» флагман

Вслед за монструозным игровым смартфоном ASUS ROG Phone 5 компания ASUS представила свою основную флагманскую линейку смартфонов Zenfone 8 из двух моделей: «компакта» Zenfone 8 и особняком стоящего Zenfone 8 Flip с более крупным экраном и отличительной камерой-перевертышем, знакомой по предыдущим сериям Zenfone 6 и Zenfone 7.

Если прошлогодние Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro по большому счету были версиями одной модели с рядом несущественных отличий, то в линейке Zenfone 8 компания ASUS изменила подход. Смартфоны Zenfone 8 и Zenfone 8 Flip делят одну платформу — Qualcomm Snapdragon 888. Но в остальном — это совершенно разные по позиционированию, дизайну и характеристикам модели.

ASUS анонсировала «компактный» флагман Zenfone 8 за 19 999 гривен и Zenfone 8 Flip — с 6,67” экраном без выреза/отверстий и тройной поворотной камерой

Базовый Zenfone 8 позиционируется в качестве «компактного» флагмана — он оснащается 5,9-дюймовым экраном Samsung AMOLED с частотой 120 Гц и отверстием под фронтальную камеру в левом верхнем углу, сдвоенной основной камерой Sony и аккумулятором емкостью 4000 мА•ч. Его габариты составляют 148×68,5×8,9 мм при массе 169 г. По массогабаритным параметрам новинка даже немного компактнее конкурирующего «компакта» Xperia 5 III (157х68х8,2 мм при 168 г).

По материалам ITC.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.