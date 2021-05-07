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Фонд госимущества выставил на аукцион еще один объект «Укрспирта»

Фонд госимущества выставил на аукцион еще один объект «Укрспирта»

Фонд госимущества выставил на приватизационный аукцион отдельное имущество Караванского МПД и хранения спирта ГП «Укрспирт». Онлайн-аукцион состоится 7 июня 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Стартовая цена лота — 23,1 млн грн.

Отмечается, что предприятие было основано в 1837 году и прошло очередную модернизацию в 2019 году. Активы сосредоточены в двух поселках на Харьковщине: Караван и Барчаны.

«В объект приватизации входят здания и сооружения общей площадью 11 980,5 м², среди которых: административный корпус, производственные корпуса, склады, мастерские, углекислотный цех, спиртохранилища и зернохранилища. Есть основное технологическое оборудование, а также все необходимые коммуникации: водоснабжение, электроснабжение, канализация и подъездные пути», — говорится в сообщении.

При этом, перечень имущества, которое будет выставлено на онлайн-аукцион, состоит из 668 наименований зданий, оборудования, движимого и иного имущества.

Общая площадь земельных участков — 78,5 га.

Прием заявок на участие в онлайн-аукционе продлится до 6 июня 2021 года.

Всего на приватизацию государство выставит 41 МПД, входящие в госпредприятие «Укрспирт», и еще 37 заводов, объединенных в концерн «Укрспирт».

По материалам Економічна Правда
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