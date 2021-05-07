Фонд госимущества выставил на аукцион еще один объект «Укрспирта»

Фонд госимущества выставил на приватизационный аукцион отдельное имущество Караванского МПД и хранения спирта ГП «Укрспирт». Онлайн-аукцион состоится 7 июня 2021 года.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Стартовая цена лота — 23,1 млн грн.
Отмечается, что предприятие было основано в 1837 году и прошло очередную модернизацию в 2019 году. Активы сосредоточены в двух поселках на Харьковщине: Караван и Барчаны.
«В объект приватизации входят здания и сооружения общей площадью 11 980,5 м², среди которых: административный корпус, производственные корпуса, склады, мастерские, углекислотный цех, спиртохранилища и зернохранилища. Есть основное технологическое оборудование, а также все необходимые коммуникации: водоснабжение, электроснабжение, канализация и подъездные пути», — говорится в сообщении.
При этом, перечень имущества, которое будет выставлено на онлайн-аукцион, состоит из 668 наименований зданий, оборудования, движимого и иного имущества.
Общая площадь земельных участков — 78,5 га.
Прием заявок на участие в онлайн-аукционе продлится до 6 июня 2021 года.
Всего на приватизацию государство выставит 41 МПД, входящие в госпредприятие «Укрспирт», и еще 37 заводов, объединенных в концерн «Укрспирт».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Киевпастранс" и метро просят власть дать денег или поднять цену на проезд до 20 гривен4 ч. назад - 832 12
Зеленский подписал законы о льготной растаможке «еврономеров»5 ч. назад - 730 4
Названы условия повышения гарантированной суммы по вкладамВчера, 13:00 - 11231 4
77% украинцев поддерживают проведение «земельного» референдума (опрос)Вчера, 17:21 - 428 3
Нардепы в апреле получили более 3 млн грн компенсации за жильеВчера, 14:33 - 368 3
Как будет выглядеть самый большой и самый практичный Renault Logan 2022 (фото)11 ч. назад - 3661
Украинцы бьют рекорды по продаже валюты: банки скупили максимальную сумму за шесть летВчера, 19:42 - 2584 1
В Viber появилась новая функция для защиты от спама15 ч. назад - 2123 1
Что помогло стабилизировать цену на гречневую крупу — Минэкономики10 ч. назад - 1412
Вступил в силу новый вид оплачиваемого отпуска при рождении ребенкаВчера, 17:00 - 1371
Украина планирует запустить в космос семь спутниковВчера, 10:23 - 155
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 2217
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 2428 2
Китай запустил главный модуль космической станции29.04.2021, 11:10 - 724
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 919