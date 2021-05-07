Ляшко призвал не делать тесты на антитела к коронавирусу без острой необходимости

Главный санитарный врач Виктор Ляшко призывает украинцев отказаться от проведения тестов на антитела к коронавирусу без острой необходимости. Исключением лишь может быть рекомендация врачей к проведению таких исследований.
Об этом Ляшко рассказал в комментарии «Радио Свобода».
Он называет «маркетинговым ходом» проведение исследований на антитела после вакцинации.
«Не нужно бегать делать после перенесенной болезни или после проведенной вакцинации, если только вы не попадаете в определенную категорию, когда вам рекомендуется это сделать для проведения исследований», — сказал Ляшко.
Главный санврач пояснил, что кроме гуморального иммунитета, есть еще клеточный иммунитет, и отсутствие или наличие антител, которое может исследовать та или иная тест-система — это не свидетельство того, что вакцина работает или не работает.
Ляшко добавил, что после проведения прививки иммунитет формируется, однако метод, которым определялись антитела, может этого не зафиксировать.
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