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Ляшко призвал не делать тесты на антитела к коронавирусу без острой необходимости

Ляшко призвал не делать тесты на антитела к коронавирусу без острой необходимости

Главный санитарный врач Виктор Ляшко призывает украинцев отказаться от проведения тестов на антитела к коронавирусу без острой необходимости. Исключением лишь может быть рекомендация врачей к проведению таких исследований.

Об этом Ляшко рассказал в комментарии «Радио Свобода».

Он называет «маркетинговым ходом» проведение исследований на антитела после вакцинации.

«Не нужно бегать делать после перенесенной болезни или после проведенной вакцинации, если только вы не попадаете в определенную категорию, когда вам рекомендуется это сделать для проведения исследований», — сказал Ляшко.

Главный санврач пояснил, что кроме гуморального иммунитета, есть еще клеточный иммунитет, и отсутствие или наличие антител, которое может исследовать та или иная тест-система — это не свидетельство того, что вакцина работает или не работает.

Ляшко добавил, что после проведения прививки иммунитет формируется, однако метод, которым определялись антитела, может этого не зафиксировать.

По материалам РБК-Украина
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