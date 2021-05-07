Фонд гарантирования выставил на торги активы обанкротившегося Мисто Банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выставит на продажу на открытом электронном аукционе пул активов, принадлежащих АО «Мисто Банк», находящемуся в стадии ликвидации.
Как передает пресс-служба ФГВФЛ, на торги будут выставлены право требования по кредиту компании по добыче и переработке сапропеля (донные отложения. — Ред.) на территории Волынской области, а также земснаряд (судно технического флота. — Ред.) МЗ-17МЕ для добычи сапропеля 2011 года изготовления из внутренней сетью электроснабжения.
Торги состоятся 21 мая 2021 года в системе ProZorro.Продажи.
Общая сумма задолженности по кредитному договору составляет 70,5 млн грн. Срок просрочки выплат — более одного года.
Среди объектов залога по кредиту — современный 6-этажный бизнес-центр общей площадью 3 115 квадратных метров, расположенный в центре Киева, на бульваре Тараса Шевченко.
В залоге также находятся комплекс по обезвоживанию и переработке сапропеля из офисно-производственных помещений в Волынской области, система для обезвоживания почвы, линия по производству органических минеральных смесей и тому подобное.
Кроме этого, в обеспечение по кредиту вошли корпоративные (имущественные) права на долю 80% в уставном капитале компании-заемщика. Эта компания занимается в Украине добычей, переработкой и применением сапропеля, который обладает уникальными свойствами и используется во многих отраслях промышленности и сельском хозяйстве.
Она входит в состав британской группы компаний, имеет представительства во многих странах мира.
Стартовая цена лота — 78,79 млн грн.
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