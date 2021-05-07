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Фонд гарантирования выставил на торги активы обанкротившегося Мисто Банка

Фонд гарантирования выставил на торги активы обанкротившегося Мисто Банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выставит на продажу на открытом электронном аукционе пул активов, принадлежащих АО «Мисто Банк», находящемуся в стадии ликвидации.

Как передает пресс-служба ФГВФЛ, на торги будут выставлены право требования по кредиту компании по добыче и переработке сапропеля (донные отложения. — Ред.) на территории Волынской области, а также земснаряд (судно технического флота. — Ред.) МЗ-17МЕ для добычи сапропеля 2011 года изготовления из внутренней сетью электроснабжения.

Торги состоятся 21 мая 2021 года в системе ProZorro.Продажи.

Общая сумма задолженности по кредитному договору составляет 70,5 млн грн. Срок просрочки выплат — более одного года.

Среди объектов залога по кредиту — современный 6-этажный бизнес-центр общей площадью 3 115 квадратных метров, расположенный в центре Киева, на бульваре Тараса Шевченко.

В залоге также находятся комплекс по обезвоживанию и переработке сапропеля из офисно-производственных помещений в Волынской области, система для обезвоживания почвы, линия по производству органических минеральных смесей и тому подобное.

Кроме этого, в обеспечение по кредиту вошли корпоративные (имущественные) права на долю 80% в уставном капитале компании-заемщика. Эта компания занимается в Украине добычей, переработкой и применением сапропеля, который обладает уникальными свойствами и используется во многих отраслях промышленности и сельском хозяйстве.

Она входит в состав британской группы компаний, имеет представительства во многих странах мира.

Стартовая цена лота — 78,79 млн грн.

По материалам Дело
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