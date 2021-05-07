Apple защитила пользователей от потери $1,5 миллиарда

Apple опубликовала отчёт о защите iOS-пользователей от мошенников. По заверениям компании, только за 2020 год она предотвратила мошеннических операций на сумму $1,5 миллиарда. В сообщении приведены и другие не менее интересные факты.

Чтобы защитить пользователей, в 2020 году Apple сделала следующее:

отклонила более чем 48 000 приложений из-за наличия скрытых или незадекларированных функций;

отклонила более чем 150 000 приложений, которые вводили пользователей в заблуждение, были клоном других программ или служили для рассылки спама;

отклонила более чем 215 000 приложений, нарушающих конфиденциальность пользователей;

отклонила покупки по более чем 3 миллионам украденных банковских карт;

защитила 1 миллион аккаунтов от повторных транзакций;

отключила 244 миллиона пользовательских аккаунтов;

заблокировала создание 424 миллионов аккаунтов;

остановила работу 470 000 аккаунтов разработчиков.

В отчёте говорится, что нередко разработчики стараются изменить принцип работы приложения после того, как оно уже прошло модерацию в App Store. Часто это делается для обмана пользователей. Такие программы немедленно удаляются, а разработчикам даётся 14 дней на исправление.

В противном случае их учётные записи навсегда блокируются. Кроме того, нередко приложения запрашивают у пользователей больше данных, чем им на самом деле нужно для работы.

За 2020 год Apple обработала более 1 миллиарда оценок и 100 миллионов комментариев к приложениям в App Store. Из них компания была вынуждена удалить более 250 миллионов оценок и комментариев из-за несоблюдения правил магазина.