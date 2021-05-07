Apple защитила пользователей от потери $1,5 миллиарда

Apple опубликовала отчёт о защите iOS-пользователей от мошенников. По заверениям компании, только за 2020 год она предотвратила мошеннических операций на сумму $1,5 миллиарда. В сообщении приведены и другие не менее интересные факты.
Чтобы защитить пользователей, в 2020 году Apple сделала следующее:
В отчёте говорится, что нередко разработчики стараются изменить принцип работы приложения после того, как оно уже прошло модерацию в App Store. Часто это делается для обмана пользователей. Такие программы немедленно удаляются, а разработчикам даётся 14 дней на исправление.
В противном случае их учётные записи навсегда блокируются. Кроме того, нередко приложения запрашивают у пользователей больше данных, чем им на самом деле нужно для работы.
За 2020 год Apple обработала более 1 миллиарда оценок и 100 миллионов комментариев к приложениям в App Store. Из них компания была вынуждена удалить более 250 миллионов оценок и комментариев из-за несоблюдения правил магазина.
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