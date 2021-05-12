Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейк

Известный производитель роботов для готовки бургеров, наггетсов и других блюд Miso Robotics выпустил программу на базе искусственного интеллекта, способную контролировать приготовление пищи. ПО идентифицирует блюдо, предлагая подсказки на всех этапах жарки, чтобы добиться идеального состояния.
Новое приложение для смартфона CookRight превращает камеру в систему для отслеживания времени приготовления некоторых блюд. Кроме определения готовности, ПО способно подсказать, когда нужно переворачивать мясо на гриле, чтобы получить идеальный стейк средней прожарки, а также давать многие другие советы.
Приложение доступно по подписке и стоит $100 в месяц. По словам разработчиков, CookRight может похвастаться точностью до 96% благодаря системе на основе машинного обучения. ИИ проконтролирует правильное распределение тепла, а также подскажет, если блюдо недожаренное. ПО осуществляет конечный контроль качества в реальном времени, что позволит владельцам ресторанов избежать проблем с пищевыми отравлениями и многими другими неприятными сюрпризами на кухне.
Особенно эффективным CookRight может стать в условиях пандемии, заменяя лишний персонал на кухне без ущерба вкусовым и питательным свойствам готовой продукции. Предполагается, что заинтересованы в покупке ПО будут именно владельцы ресторанов общественного питания, поскольку использование новых технологий позволит снизить количество брака и улучшить вкусовые качества.
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