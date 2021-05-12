0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 11 0

Aston Martin намерен возродить знаменитый люксовый бренд

Aston Martin намерен возродить знаменитый люксовый бренд

Глава компании Aston Martin Тобиас Моерс сообщил, что британский автопроизводитель все еще планирует перезапустить Lagonda в качестве люксового бренда, несмотря на то, что в прошлом году он отменил его возвращение на рынок.

В интервью журналистам Моерс признал, что возрождение Lagonda в качестве роскошной альтернативы Rolls-Royce и Bentley по-прежнему привлекает его внимание, и это произойдет, но не в 2022 году и не в качестве полностью электрического бренда, как планировалось изначально. То есть, если Lagonda вернется, она не будет предлагаться исключительно с новой полностью электрической силовой установкой Aston Martin.

«На данный момент все дело в Aston Martin как бренде и в том, что мы определяем Aston Martin как бренд с Формулой 1. Мы продвинули Lagonda далеко, но у Lagonda есть большой потенциал. Если говорить об электроприводе, то это должен быть Aston Martin, так как в противном случае, если мы представим Lagonda на рынке как электрическую марку, это будет очень дорого с точки зрения маркетинга», – сказал бывший глава Mercedes-AMG.

Пока у Aston Martin не закончились деньги, компания собиралась представить Lagonda в двух интерпретациях: как флагманский лимузин и внедорожник. Последний был анонсирован концепт-каром Lagonda All-Terrain в 2019 году и должен был стать ультра-роскошной полностью электрической альтернативой Rolls-Royce Cullinan.

All-Terrain был создан на основе совершенно новой архитектуры электромобиля, предлагал много пространства для отдыха и был способен преодолевать до 650 км без подзарядки. Благодаря новой технологии твердотельных аккумуляторов, полная беспроводная зарядка внедорожника занимала всего 15 минут.

По материалам MMR
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.