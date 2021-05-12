Aston Martin намерен возродить знаменитый люксовый бренд

Глава компании Aston Martin Тобиас Моерс сообщил, что британский автопроизводитель все еще планирует перезапустить Lagonda в качестве люксового бренда, несмотря на то, что в прошлом году он отменил его возвращение на рынок.
В интервью журналистам Моерс признал, что возрождение Lagonda в качестве роскошной альтернативы Rolls-Royce и Bentley по-прежнему привлекает его внимание, и это произойдет, но не в 2022 году и не в качестве полностью электрического бренда, как планировалось изначально. То есть, если Lagonda вернется, она не будет предлагаться исключительно с новой полностью электрической силовой установкой Aston Martin.
«На данный момент все дело в Aston Martin как бренде и в том, что мы определяем Aston Martin как бренд с Формулой 1. Мы продвинули Lagonda далеко, но у Lagonda есть большой потенциал. Если говорить об электроприводе, то это должен быть Aston Martin, так как в противном случае, если мы представим Lagonda на рынке как электрическую марку, это будет очень дорого с точки зрения маркетинга», – сказал бывший глава Mercedes-AMG.
Пока у Aston Martin не закончились деньги, компания собиралась представить Lagonda в двух интерпретациях: как флагманский лимузин и внедорожник. Последний был анонсирован концепт-каром Lagonda All-Terrain в 2019 году и должен был стать ультра-роскошной полностью электрической альтернативой Rolls-Royce Cullinan.
All-Terrain был создан на основе совершенно новой архитектуры электромобиля, предлагал много пространства для отдыха и был способен преодолевать до 650 км без подзарядки. Благодаря новой технологии твердотельных аккумуляторов, полная беспроводная зарядка внедорожника занимала всего 15 минут.
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