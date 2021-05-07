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ТikTok тестирует опцию покупок через приложение в Европе

ТikTok тестирует опцию покупок через приложение в Европе

Сервис коротких видео TikTok, принадлежащий китайской компании ByteDance, тестирует функцию совершения покупок через приложение в Европе. Об этом стало известно изданию Bloomberg.

Как отмечает Bloomberg, TikTok уже начал работать с несколькими брендами в Европе с целью протестировать продажи через одноименное приложение. В компании считают, что внедрение функции поспособствует стиранию грани между социальными сетями и интернет-торговлей.

Бренды смогут открывать в TikTok онлайн-витрины, принимать заказы и напрямую взаимодействовать с клиентами.

В частности, TikTok надеется повторить успех китайского аналога — приложения Douyin. За первый год работы через него осуществили транзакций на более $26 млрд. Кроме того, инструменты усилят конкуренцию с Facebook, который в 2020 году добавил возможность продавать товары через Instagram.

Исходя из слов близких к компании источников, TikTok предложил инструменты для прямых продаж европейским брендам, в том числе в Великобритании. Тестирование подтвердил представитель бренда уличной одежды Hype.

«TikTok тестирует и учится работать в сфере электронной коммерции, привлекая новых партнеров, и мы постоянно изучаем новые способы взаимодействия. Мы будем предоставлять доступ к расширенным функциям торговой площадки нашему сообществу пользователей, авторов и брендов», — отметили в компании.

По материалам ain.ua
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