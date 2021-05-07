К Центру обработки данных весового контроля уже подключили 37 комплексов WIM

Уже 37 комплексов автоматического габаритно-весового контроля Weigh in Motion («Взвешивание в движении”, WIM) подключены к Центру обработки данных ГВК Укртрансбезопасности.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

«Чтобы система действительно начала работать и привлекать к ответственности нарушителей, необходимо скорейшее принятие во втором чтении законопроектов №3742 и №3743, которые на законодательном уровне закрепляют возможность фиксации нарушений габаритно-весовых параметров в автоматическом режиме», – подчеркнул министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, вышеуказанные законопроекты призваны, в первую очередь, решить ряд законодательных пробелов, которые сегодня тормозят эффективный габаритно-весовой контроль, а именно:

возможность останавливать автоперевозчиков только с привлечением полиции. Вместо этого предлагается законодательно закрепить соответствующие полномочия за инспекторами ГСБТ ;

; многочисленные манипуляции и коррупция, к которым приводит неавтоматическое взвешивание. Вместо этого предлагается исключить человеческий фактор и использовать автоматизированные комплексы;

расчет размера штрафа в ручном режиме. Вместо этого будут введены справедливые фиксированные штрафы.

«После принятия законодательных изменений мы не будем ограничиваться автоматическими комплексами «Взвешивание в движении» (WIM), которых установлено уже более 50. Наша цель – автоматизация всех комплексов, включая действующие стационарные ГВК», – добавил глава министерства.

Всего до конца текущего года Мининфраструктуры совместно с Укравтодором и Укринфрапроектом планирует установить более 100 WIM-комплексов. Все они будут подключены к Центру обработки данных ГВК (Weight Control System).

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на Finance_ukr и первыми узнавайте о новостях в мире финансов 🤫