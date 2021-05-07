Instagram позволит пользователям перечислять приемлемые местоимения прямо в своём профиле

Социальная сеть Instagram упрощает обращение к людям с использованием определенных ими местоимений. Компания объявила, что позволяет людям добавлять в свой профиль до четырех местоимений, которые они затем могут отображать публично или только для своих подписчиков. Для пользователей младше 18 лет этот параметр включен по умолчанию.

Instagram уточняет, что пользователи смогут заполнить форму и добавить местоимение, если оно ещё не доступно, или просто добавить его в описание своей биографии. На текущий момент эта возможность доступна в «нескольких странах», но не уточняется, в каких именно.



Другие социальные платформы также позволяют своим пользователям добавлять местоимения в свои профили. Приложения для знакомств, такие как OkCupid, уже представили такую функцию. Интересно, что Facebook разрешил пользователям определять свои местоимения, начиная с 2014 года, хотя эта функция ограничивала людей лишь словами «он/его, она/её и они/их». Похоже, что Instagram предложит больше возможностей по использованию местоимений.