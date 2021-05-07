Ощадбанк увеличил в два раза объемы кредитования для бизнеса

С начала 2021 года клиенты Ощадбанка получили по партнерским программам более 200 кредитов на общую сумму 250 млн грн. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года объем таких кредитов увеличился почти вдвое.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Кредитный портфель банка по партнерским программам достиг 670 млн грн.

Более остальных такими программами воспользовались сельскохозяйственные предприятия из Винницкой, Черновицкой, Сумской, Донецкой, Луганской и Тернопольской областей.

Благодаря партнерским программам клиенты Ощадбанка могут приобрести в кредит средства защиты растений, удобрения, семена сельскохозяйственных культур, отечественную и иностранную технику и оборудование от ведущих компаний John Deere, KUHN, New Holland на выгодных условиях. В частности, по определенным программам ставки финансирования стартуют от 0,01% годовых.

С начала 2021 года к партнерской сети Ощада присоединились еще 34 партнера – производители сельскохозяйственной техники и оборудования, транспортных средств, средств защиты растений, удобрений и семян. Общее их количество превысило 230.