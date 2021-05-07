77% украинцев поддерживают проведение «земельного» референдума (опрос)

79% граждан выступают против распродажи земли иностранцам, стартующей уже с 1 июля.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг».

Как показывает исследование, 77% украинцев убеждены, что решение о введении в Украине рынка купли/продажи земель сельскохозяйственного назначения должно приниматься на всеукраинском референдуме. 16% не поддерживают такой инициативы. 58% однозначно готовы принять участие в таком референдуме, 17% – скорее бы приняли участие, 20% – не приняли бы участия.

64% из тех, кто принял бы участие в таком референдуме и определился с ответом, проголосовали бы против введения в Украине рынка купли/продажи земель сельскохозяйственного назначения. 36% – поддержали бы эту инициативу.



Инфографика: Рейтинг

79% против предоставления иностранцам права покупать в Украине земли сельскохозяйственного назначения. Поддерживают такую инициативу лишь 15%.

Справка Finance.ua:

В Украине с 1 июля планируют открыть рынок земли — парламент накануне принял один из последних законопроектов, необходимых для финала земельной реформы. Сейчас стоимость одного гектара земли в Украине оценивают в 30 тыс. гривен. Но цены могут заметно вырасти после открытия рынка — постепенно до 10−15 тыс. евро за гектар, как у наших ближайших соседей.

По мнению Премьер-министра Дениса Шмыгаля, после запуска рынка земли в течение первых 5−10 лет стоимость земли может возрасти от 2 до 5 раз.

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