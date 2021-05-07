77% украинцев поддерживают проведение «земельного» референдума (опрос)

79% граждан выступают против распродажи земли иностранцам, стартующей уже с 1 июля.
Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг».
Как показывает исследование, 77% украинцев убеждены, что решение о введении в Украине рынка купли/продажи земель сельскохозяйственного назначения должно приниматься на всеукраинском референдуме. 16% не поддерживают такой инициативы. 58% однозначно готовы принять участие в таком референдуме, 17% – скорее бы приняли участие, 20% – не приняли бы участия.
64% из тех, кто принял бы участие в таком референдуме и определился с ответом, проголосовали бы против введения в Украине рынка купли/продажи земель сельскохозяйственного назначения. 36% – поддержали бы эту инициативу.
Инфографика: Рейтинг
79% против предоставления иностранцам права покупать в Украине земли сельскохозяйственного назначения. Поддерживают такую инициативу лишь 15%.
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