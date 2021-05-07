Нардепы в апреле получили более 3 млн грн компенсации за жилье

В апреле этого года 147 нардепам выплатили более 3 млн гривен компенсации за жилье. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные аппарата Верховной Рады Украины.

Так, в апреле 2021 года 147 нардепам девятого созыва была осуществлена выплата компенсации для аренды жилья или найма гостиничного номера объемом в 3 014 900 грн.

Отметим, что в апреле наибольшую сумму компенсации за жилье получили члены фракции «Слуга народа». Павел Павлиш — 46 800 грн, Ростислав Тистык — 41 000 грн, Юлия Овчинникова — 36 700 грн и Елена Копанчук — 38 350 грн.

Добавим, что от фракции «Слуга народа» компенсацию за жилье в апреле получили 112 нардепов, от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» 6 нардепов, от фракции «Голос» 4 нардепа, от фракции «Европейская солидарность» 6 нардепов, от депутатской группы «Партия „За майбутнє“» 6 нардепов и от фракции ВО «Батькивщина» 2 нардепа.

В марте этого года 151 нардепу в целом выплатили 2 928 000 грн компенсации за жилье. Наибольшую сумму компенсации за жилье по 38 350 грн получили члены фракции «Слуга народа» Дмитрий Соломчук, Федор Вениславский, Максим Ткаченко, Сергей Колебошин, Владимир Гевко, член фракции «Голос» Наталья Пипа и член депутатской группы «Доверие» Роберт Горват.