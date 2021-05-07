Банки уже выдали ипотечных кредитов под 7% на 200,7 млн грн (инфографика)

По состоянию на 11 мая текущего года уполномоченными банками по выполнению Государственной программы «Доступная ипотека 7%» подписано 238 кредитных договоров на общую сумму 200,704 млн грн, причем как на первичном (28,66%), так и на вторичном (71,34%) рынках.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Уполномоченными банками рассматриваются 517 заявок на участие в программе на общую сумму 455,474 млн грн, из которых 23,5% составляет первичный рынок и 76,5% – вторичный.
В программе задействован 21 регион и г. Киев. В соответствии с предоставленными гражданами заявками на получение кредитов самыми активными на прошлой неделе были:
Несмотря на карантинные ограничения и предпраздничные дни, сохраняется тенденция развития программы. Прирост по сравнению с данными начала прошлой недели составляет:
14 уполномоченных банков, которые присоединились к госпрограмме, продолжают совершенствовать собственные процедуры в соответствии с условиями программы, разрабатывают информационные материалы для потенциальных заемщиков, проводят обучение персонала и тому подобное.
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