Классификация беспилотных автомобилей обновлена: какие машины можно считать автономными

Сейчас автопилоты, установленные в серийных автомобилях, имеют уровень 2, и до полной автономности еще далеко.

Быстрое развитие технологий автономного вождения, похоже, вызвало в обществе множество недоразумений относительно того, что на самом деле умеет автономное транспортное средство. По этой причине сообщество инженеров SAE International в сотрудничестве с Международной организацией по стандартизации (ISO) обновило классификацию уровней автономного вождения, которой руководствуются в автомобильной отрасли для оценки возможностей беспилотников.

SAE International дает определение шести уровней автоматизации вождения, начиная от бездействия (уровень 0) до полностью автономных автомобилей (уровень 5). Классификация 2021 года существенно не изменилась с последнего обновления в 2019 году, но была введена новая терминология, которая должна прояснить неверно истолкованные понятия.

Системы автономного вождения уровня 1 и уровня 2 теперь называются «системами помощи водителю». Это означает, что на этих двух уровнях водитель выполняет основную роль во время движения автомобиля.

Термин «Автоматизированная система управления» используется только для уровней 3-5. На уровне 3 автомобиль выполняет некоторые функции, такие как руление и торможение при определенных условиях, но в любом случае водитель должен быть готов взять управление на себя. На уровне 4 транспортное средство может ехать на автопилоте, но система будет предупреждать пользователя, сохранив при этом полный контроль.

Следует понимать, что такие функции, как руление, удержание полосы, адаптивный круиз-контроль и автоматическое экстренное торможение, не относятся к автономному вождению. Они не заменяют водителя, ни частично, ни полностью. Даже на уровнях 3 и 4 активация функций автоматического вождения ограничена определенными условиями. То есть они не будут работать, если не выполнены все условия. На текущий момент автопилоты в серийных автомобилях все еще имеют уровень 2, и до полной автономности еще далеко.