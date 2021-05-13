В 2020 году мощность мировой возобновляемой энергетики выросла почти наполовину

В 2020 году мировая отрасль возобновляемой энергетики, несмотря на пандемию коронавируса, росла самыми высокими темпами с 1999 года. Реализация проектов в области возобновляемых источников энергии за этот период выросла на 45%.

Об этом сообщает Международное энергетическое агентство.

В частности, мощность солнечной энергии выросла на 50% по сравнению с допандемийным периодом. Ветровая энергия увеличила показатели вдвое. Наибольший вклад в увеличение глобальной мощности ВИЭ внесли страны Европы, Китай и США. Например, в прошлом году доля Китая впервые выросла до 50% из-за спешки с завершением проектов до прекращения государственных субсидий. А в Индии пандемия, наоборот, больше всего повлияла на внедрение ВИЭ.

Кроме того, из-за пандемии эксперты пересмотрели составленный ранее прогноз по возобновляемым источникам энергии на ближайшие годы: примерно на 25%. Эксперты прогнозируют, что в 2021-2022 годах на новые возобновляемые электростанции будет приходиться около 90% всех новых энергетических установок во всем мире.

По словам директора МЭА Фатиха Бирола, правительствам необходимо развивать эту тенденцию, внедряя политику, которая увеличит инвестиции в солнечную и ветровую энергию, а также в дополнительную сетевую инфраструктуру.