Куда инвестируют опытные инвестора в 2021 г

Предположим, вам удалось накопить некоторую сумму денежных средств и вы хотите приумножить свои сбережения. Деньги должны работать, это понимает любой финансово грамотный человек, но вот как устроить деньги на работу. Интернет пестрит статьями и роликами на тему инвестирования, советами для начинающих инвесторов.
Как разобраться и не утонуть в информационном потоке, не потерять кровные в погоне за доходом или наоборот недополучить реальную прибыль излишне перестраховавшись. Можно ли прогнозировать неопределенность и всегда получать разумную прибыль. Наверное самое правильное решение приглядеться к тому, как инвестируют опытные инвестора.
13-го мая состоится открытая онлайн дискуссия с успешными, практикующими инвесторами и аналитиками на тему “Куда инвестировать и не инвестировать в 2021г.” Среди участников дискуссии:
Будем разбираться как составить свой персональный инвестиционный портфель, если у вас 5 000 и 10 000 долларов США в короткой, средней и долгосрочной перспективе.
Подключиться к прямому эфиру можно бесплатно по предварительной регистрации.
Дата и время: 13го мая, старт в 12:00, онлайн.
Организаторы: Minfin.com.ua, Finance.ua, BankOnline
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