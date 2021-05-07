Куда инвестируют опытные инвестора в 2021 г

Предположим, вам удалось накопить некоторую сумму денежных средств и вы хотите приумножить свои сбережения. Деньги должны работать, это понимает любой финансово грамотный человек, но вот как устроить деньги на работу. Интернет пестрит статьями и роликами на тему инвестирования, советами для начинающих инвесторов.

Как разобраться и не утонуть в информационном потоке, не потерять кровные в погоне за доходом или наоборот недополучить реальную прибыль излишне перестраховавшись. Можно ли прогнозировать неопределенность и всегда получать разумную прибыль. Наверное самое правильное решение приглядеться к тому, как инвестируют опытные инвестора.

13-го мая состоится открытая онлайн дискуссия с успешными, практикующими инвесторами и аналитиками на тему “Куда инвестировать и не инвестировать в 2021г.” Среди участников дискуссии:

Василий Матий – семейный финансовый советник, партнер iplan.ua и соучредитель бизнес-сообщества BOARD

Алексей Козырев – Финансовый эксперт Minfin.com.ua.

Иван Компан – финансист, основатель First Kyiv Investment Club.

Михаил Демкив – Финансовый аналитик ICU .

Сергей Кравецкий – СЕО – WOTAN , управляющий партнер – MRP , глава экспертного совета – Фонда АТАМАН .

Будем разбираться как составить свой персональный инвестиционный портфель, если у вас 5 000 и 10 000 долларов США в короткой, средней и долгосрочной перспективе.

Подключиться к прямому эфиру можно бесплатно по предварительной регистрации.

Дата и время: 13го мая, старт в 12:00, онлайн.

Организаторы: Minfin.com.ua, Finance.ua, BankOnline