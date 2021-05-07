Витренко предлагает через суд отбирать облгазы Фирташа за долги

Глава правления «Нафтогаза» Юрий Витренко, комментируя долги облгазов Фирташа, заявил о необходимости судебной работы: если компания не может рассчитаться, она законно должна перейти в собственность государства.

Об этом он сказал в интервью Н В Бизнес .

По словам Витренко, компании Дмитрия Фирташа получают на рынке газа сверхприбыли за счет наценки в 30−40% по сравнению с ценами конкурентов.

«Государство видит, что главным бенефициаром этой реформы (розничного рынка газа — ред.) фактически является господин Фирташ. Небольшое и медленное сокращение его доли на рынке с лихвой компенсируется этой огромной маржой, понимаете? С этой точки зрения государство должно что-то делать. И национальная компания тоже должна с этим что-то делать», — отметил глава «Нафтогаза».

Комментируя долги, которые связанные с Фирташем облгазы накопили перед «Нафтогазом» (около 8 млрд грн), Витренко предлагает комплексное решение, в том числе — и на законодательном уровне.

«Иногда эти долги возникают по всей цепочке из-за качества решения государства. И, соответственно, участники рынка не могут нести ответственность. Нужно найти вариант, который с одной стороны позволит там, где нужно долги списывать, их списывать. Там, где нужно — обеспечить расчеты по кругу.

И эти расчеты включают какое-то финансирование из госбюджета, но эти деньги потом вернутся в госбюджет», — сказал он.

Также Витренко заявил, что нужна и судебная работа.