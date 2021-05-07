Названы 89 смартфонов, которые получат прошивку MIUI 13

Компания Xiaomi готовит к выпуску новую версию программной оболочки MIUI. Презентация прошивки ожидается 25 июня, но благодаря инсайдерам уже сейчас стало известно, владельцам каких устройств стоит рассчитывать на гарантированное обновление.



Согласно сетевым источникам, MIUI 13 будет доступно как минимум для 89 моделей смартфонов различных брендов. В частности, неофициальный список гаджетов Xiaomi, которые получат апдейт, включает модели Mi 11X, Mi 11X Pro, Mi11 Ultra, Mi11 Pro, Mi 11i, Mi11 Lite 5G, Mi11 Lite, Mi Mix Fold, Mi 10i 5G, Mi11, Mi 10s, Mi 10T Pro 5G, Mi 10T 5G, Mi 10T Lite 5G, Mi Note 10 Lite, Mi10 Youth 5G, Mi10 Lite 5G, Mi10 Pro 5G, Mi10 5G, Mi10 Ultra, Mi Note10, Mi Note10 Pro, Mi CC9 Pro, Mi Mix Alpha , Mi9 Pro 5G, Mi9 Pro и Mi9 Explorer Edition.

Новая версия фирменной прошивки, по данным источников Сети, также получат такие смартфоны Redmi: Note 10 Pro, Note 10 5G, Note 10 Note 10S, Note 10 Pro Max, K40 Pro+, K40 Pro, K40, Note 9T, 9T, 9 Power, Note 9 5G, Note 9 Pro 5G, K30s, K30 Ultra, 9 Prime, 9i, 9, 9A, 9C 10X Pro 5G, 10X 5G, 10X 4G, K30i 5G, K30 5G Racing, Note 9 Pro, Note 9, K30 Pro Zoom, K30 Pro, Note 9S, Note 9 Pro Max, K20 Pro Premium, K30, K30 5G, K20 Pro.

В числе устройств POCO, совместимых с MIUI 13 отмечаются модели M2 Reloaded, X3 Pro, F3, X3 NFC, X3, M2 Pro, M2, F2 Pro, X2 и C3. Кроме того, новый пользовательский интерфейс вероятно будет доступен для установки на игровые смартфоны Black Shark 4 Pro, Black Shark 4, Black Shark 3 Pro, Black Shark 3, Black Shark 2 Pro, Black Shark 2 и Black Shark 3S.

Стоит отметить, что указанные списки пока не подтверждены самой Xiaomi – в дальнейшем их состав может измениться.