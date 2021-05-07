Еще одна компания ушла с рынка смартфонов

Компания Vinsmart стала ещё одним производителем, который не выдержал жесткой конкуренции на рынке смартфонов. В течение нескольких лет компания выпускала недорогие модели, так и не попробовав свои силы в премиальном сегменте.
Компания признала, что не сможет добиться успеха на рынке смартфонов, поэтому она решила сосредоточиться на развитии других направлений. Президент и генеральный директор VinGroup заявил, что смартфоны и умные телевизоры больше не предлагают пользователям прорывов и уникальных особенностей.
С этого момента компания приняла решение уделять приоритетное внимание созданию умных автомобилей, а также умных домов и городов. VinGroup считает, что в этом направлении сегодня вполне можно совершить революцию.
Vinsmart начала выпускать смартфоны Vsmart в июне 2018 года. Менее чем за три года она выпустила рынок 19 моделей мобильных устройств.
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