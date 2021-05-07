Дочерняя компания Alibaba, Ant Group, запускает операции с цифровой валютой

Ant Group, дочерняя компания Alibaba, становится одним из первых крупных частных предприятий, которые работают с тестированием цифровой валюты в Китае.
MYbank – онлайн-банк, в котором Ant имеет 30%-ную долю, – позволяет некоторым пользователям связывать свои счета с китайским приложением цифрового юаня, сообщил в понедельник финансируемый государством China Securities Journal.
Новая функция доступна некоторым пользователям через приложение Ant Alipay, говорится в другом отчете журнала. Alipay – одно из двух основных мобильных платежных приложений в Китае, где использование смартфонов для ежедневных платежных операций является нормой.
В прошлом году Народный банк Китая (НБК) распространил цифровой юань на несколько миллионов долларов через приложение, которое связано с шестью крупными государственными банками. Эти тесты позволили избранным пользователям покупать продукты в обычных магазинах и в приложении для электронной коммерции JD.com.
Ant Group точно не определила характер своего участия в проекте цифровой валюты, но заявила, что вместе с MYbank группа будет участвовать в тестировании и исследованиях цифрового юаня, также называемого e-CNY, согласно заявлению.
«Как один из участников тестирования e-CNY, MYbank, партнер Ant Group, будет неуклонно продвигать тестирование валюты в соответствии с общей договоренностью Народного банка Китая», – заявили в компании. «Ant Group вместе с MYbank также продолжит поддерживать исследования, разработку и испытания электронного CNY от PBOC».
MYbank сообщил, что на конец прошлого года у него было более 35 миллионов клиентов малого бизнеса и частных лиц, что на 68% больше, чем годом ранее.
Пока нет точной определенности, в какой степени пользователи MYbank могут совершать операции с цифровыми юанями.
Новость появилась в связи с тем, что китайские власти стремятся поощрять траты через торговые фестивали в этом месяце в Шанхае и других городах, где государственные СМИ заявили, что некоторые торговцы принимают цифровой юань.
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