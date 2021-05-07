В апреле на торгах цены на электроэнергию выросли до 4,9% - Оператор рынка

В апреле средневзвешенная цена купли-продажи электроэнергии на рынке «на сутки вперед» увеличилась на 4,85% по сравнению с мартом, на внутреннесуточном — на 3,51%.
Об этом сообщает пресс-служба ГП «Оператор рынка».
Так, средневзвешенная цена на рынке электроэнергии «на день наперед» (РДН) составила 1 474,43 грн / МВт. ч (без НДС). Если сравнивать с апрелем в прошлом году, цена выросла на 16,55%.
В торговой зоне «ОЭС Украины» на рынке РДН в апреле спрос на покупку электроэнергии уменьшился на 13,6% по сравнению с мартом. В то же время общий объем заявок на продажу электрической энергии увеличился на 5,94%.
Доля заявленного объема на продажу ТЭС увеличилась на 2,4%, ГЭС — на 1,58%, Гарантированного покупателя — на 0,45%, Трейдеров — на 0,89%. Доля уменьшилась для поставщиков на 1,05%, АЭС — на 2,5%, ТЭЦ — на 1,76%.
В Бурштынском энергоострове уменьшился также спрос на покупку электроэнергии на 14%, и объем заявок на продажу на 12%. Доля заявленного объема продаж поставщиков увеличилась на 9,7%, Гарантированного покупателя — на 2,6%, ГЭС — на 0,1% и уменьшилась для ТЭС на 8,4%, ТЭЦ — на 2,3%, Трейдеров — на 2%.
На внутреннесуточном рынке средневзвешенная цена составляет 1 408,25 грн / МВт. ч (без НДС), или + 14,6% против апреля прошлого года.
В ОЭС Украины цена составляет 1 407,09 грн / МВт. ч (без НДС), что на 3,54% выше цен марта, в Острове Бурштынской ТЭС — 1 710,15 грн / МВт. ч (без НДС), или + 7,48% с марта.
Общий объем купли-продажи электрической энергии на РДН и внутреннесуточном рынке в апреле составил 3 460,779 ГВт.-час. Это на 14,85% меньше показателей марта. Объемы торгов на площадке «Оператора рынка» в апреле составили 29,20% от всего объема потребления электроэнергии в Украине.
Средние цены купли-продажи электрической энергии на РДН были ниже цен аналогичных рынков ЕС ОЭС на 32,1%, БУОС — 21,1%. На внутреннесуточном рынке, несмотря на отрицательные средневзвешенные цены в определенные дни этих стран, цены в ОЭС были ниже на 19,1% – 31,5%, БУОС — 4,5% – 19,2%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Как украинцы относятся к «паспортам вакцинации» (опрос)Вчера, 15:16 - 1175 4
Шмыгаль: Увольнение Коболева не повлияло на переговоры с кредиторами2 ч. назад - 120 3
Маск обвалил криптовалюту шуткой на телешоу3 ч. назад - 1377 3
В Сербии всем вакцинированным от COVID-19 до конца мая выплатят по $30Вчера, 18:26 - 302 3
Киевсовет снова подумает, строить ли на Оболони новый микрорайон3 ч. назад - 443 1
Цены на вторичке жилой недвижимости Киева (инфографика)Вчера, 16:01 - 13779
В Польше внесли изменения в Закон о дорожном движении: что нужно знать водителямВчера, 19:14 - 1723
Рынок подержанных легковых автомобилей показал значительный рост: ТОП-5 самых популярных марок5 ч. назад - 1446
Маск обвалил криптовалюту шуткой на телешоу3 ч. назад - 1377 3
Как украинцы относятся к «паспортам вакцинации» (опрос)Вчера, 15:16 - 1175 4
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 1474
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 2130 2
Китай запустил главный модуль космической станции29.04.2021, 11:10 - 673
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 855
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 2277 5