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В апреле на торгах цены на электроэнергию выросли до 4,9% - Оператор рынка

В апреле на торгах цены на электроэнергию выросли до 4,9% - Оператор рынка

В апреле средневзвешенная цена купли-продажи электроэнергии на рынке «на сутки вперед» увеличилась на 4,85% по сравнению с мартом, на внутреннесуточном — на 3,51%.

Об этом сообщает пресс-служба ГП «Оператор рынка».

Так, средневзвешенная цена на рынке электроэнергии «на день наперед» (РДН) составила 1 474,43 грн / МВт. ч (без НДС). Если сравнивать с апрелем в прошлом году, цена выросла на 16,55%.

В торговой зоне «ОЭС Украины» на рынке РДН в апреле спрос на покупку электроэнергии уменьшился на 13,6% по сравнению с мартом. В то же время общий объем заявок на продажу электрической энергии увеличился на 5,94%.

Доля заявленного объема на продажу ТЭС увеличилась на 2,4%, ГЭС — на 1,58%, Гарантированного покупателя — на 0,45%, Трейдеров — на 0,89%. Доля уменьшилась для поставщиков на 1,05%, АЭС — на 2,5%, ТЭЦ — на 1,76%.

В Бурштынском энергоострове уменьшился также спрос на покупку электроэнергии на 14%, и объем заявок на продажу на 12%. Доля заявленного объема продаж поставщиков увеличилась на 9,7%, Гарантированного покупателя — на 2,6%, ГЭС — на 0,1% и уменьшилась для ТЭС на 8,4%, ТЭЦ — на 2,3%, Трейдеров — на 2%.

На внутреннесуточном рынке средневзвешенная цена составляет 1 408,25 грн / МВт. ч (без НДС), или + 14,6% против апреля прошлого года.

В ОЭС Украины цена составляет 1 407,09 грн / МВт. ч (без НДС), что на 3,54% выше цен марта, в Острове Бурштынской ТЭС — 1 710,15 грн / МВт. ч (без НДС), или + 7,48% с марта.

Общий объем купли-продажи электрической энергии на РДН и внутреннесуточном рынке в апреле составил 3 460,779 ГВт.-час. Это на 14,85% меньше показателей марта. Объемы торгов на площадке «Оператора рынка» в апреле составили 29,20% от всего объема потребления электроэнергии в Украине.

Средние цены купли-продажи электрической энергии на РДН были ниже цен аналогичных рынков ЕС ОЭС на 32,1%, БУОС — 21,1%. На внутреннесуточном рынке, несмотря на отрицательные средневзвешенные цены в определенные дни этих стран, цены в ОЭС были ниже на 19,1% – 31,5%, БУОС — 4,5% – 19,2%.

По материалам Економічна Правда
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