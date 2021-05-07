В течение 5-10 лет стоимость земли может возрасти от 2 до 5 раз — Шмыгаль

После запуска рынка земли в течение первых 5−10 лет стоимость земли может возрасти от 2 до 5 раз.
Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в интервью.
«Мы смотрим на аналогию по введению рынка земли среди наших стран-соседей. В течение 5−10 лет стоимость земли может возрасти от 2 до 5 раз», — сказал Шмыгаль.
По мнению Премьера, это хорошо, потому что это капитализирует наше государство и землю украинцев, которой они владеют.
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«Украинцы получат право, а не обязанность продавать свою землю. А право дает возможность принимать решения. Подорожала земля — продай ее дорого по рыночной цене без коррупционного налога, которыми обкладывали чиновники, когда не было рынка земли «, — отметил глава правительства.
Он добавил, что в Украине с 1 июля «обязаны открыть рынок и учиться жить в нем».
«Это точно обогатит наше государство, экономику и наших людей», — сказал Шмыгаль.
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