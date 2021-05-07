СБУ разоблачила мошенников, «продававших» подделку на вакцину Pfizer

СБУ разоблачила международную преступную группировку, которая продавала поддельную «вакцину» от коронавируса. Злоумышленники широко рекламировали свои услуги и утверждали, что могут поставлять вакцину от американской компании «Pfizer».
Об этом сообщается на сайте СБУ.
Сотрудники спецслужбы установили, что в состав группировки входили граждане Украины, РФ, Нигерии и Сьерра-Леоне. Воспользовавшись информационным поводом, что американская компания «Pfizer» официально начала поставки в Украину, мошенники решили на этом заработать.
В сети Интернет они разместили рекламу о функционировании предприятий, зарегистрированных на территории Украины, котоорые якобы имеют возможность поставлять вакцину от «Pfizer».
Чтобы убедить клиентов в наличии вакцины, члены преступной группы предоставляли потенциальным покупателям поддельные гарантийные письма от украинских банков. Среди прочего, там были указаны расчетные счета для перевода средств, которые открыты на граждан Украины. Стоимость одной фейковой «вакцины» составляла $250.
Фото: СБУ
Задокументированы факты получения предоплат от «клиентов» на тысячи долларов США.
СБУ в сотрудничестве с МОЗ Украины разоблачила злоумышленников и перекрыла канал незаконной продажи поддельной вакцины «Pfizer» в другие страны в конце апреля.
Фото: СБУ
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Как украинцы относятся к «паспортам вакцинации» (опрос)Вчера, 15:16 - 1175 4
Шмыгаль: Увольнение Коболева не повлияло на переговоры с кредиторами2 ч. назад - 120 3
Маск обвалил криптовалюту шуткой на телешоу3 ч. назад - 1377 3
В Сербии всем вакцинированным от COVID-19 до конца мая выплатят по $30Вчера, 18:26 - 302 3
Киевсовет снова подумает, строить ли на Оболони новый микрорайон3 ч. назад - 443 1
Цены на вторичке жилой недвижимости Киева (инфографика)Вчера, 16:01 - 13779
В Польше внесли изменения в Закон о дорожном движении: что нужно знать водителямВчера, 19:14 - 1723
Рынок подержанных легковых автомобилей показал значительный рост: ТОП-5 самых популярных марок5 ч. назад - 1446
Маск обвалил криптовалюту шуткой на телешоу3 ч. назад - 1377 3
Как украинцы относятся к «паспортам вакцинации» (опрос)Вчера, 15:16 - 1175 4
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 1474
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 2130 2
Китай запустил главный модуль космической станции29.04.2021, 11:10 - 673
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 855
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 2277 5