СБУ разоблачила мошенников, «продававших» подделку на вакцину Pfizer

СБУ разоблачила международную преступную группировку, которая продавала поддельную «вакцину» от коронавируса. Злоумышленники широко рекламировали свои услуги и утверждали, что могут поставлять вакцину от американской компании «Pfizer».

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что в состав группировки входили граждане Украины, РФ, Нигерии и Сьерра-Леоне. Воспользовавшись информационным поводом, что американская компания «Pfizer» официально начала поставки в Украину, мошенники решили на этом заработать.

В сети Интернет они разместили рекламу о функционировании предприятий, зарегистрированных на территории Украины, котоорые якобы имеют возможность поставлять вакцину от «Pfizer».

Чтобы убедить клиентов в наличии вакцины, члены преступной группы предоставляли потенциальным покупателям поддельные гарантийные письма от украинских банков. Среди прочего, там были указаны расчетные счета для перевода средств, которые открыты на граждан Украины. Стоимость одной фейковой «вакцины» составляла $250.



Фото: СБУ

Задокументированы факты получения предоплат от «клиентов» на тысячи долларов США.

СБУ в сотрудничестве с МОЗ Украины разоблачила злоумышленников и перекрыла канал незаконной продажи поддельной вакцины «Pfizer» в другие страны в конце апреля.



Фото: СБУ