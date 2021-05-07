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Мошенники делают дубликаты карт украинцев с помощью банкоматов

Мошенники делают дубликаты карт украинцев с помощью банкоматов

В Украине мошенники устанавливают в банкоматы специальные устройства, которые позволяют считать данные карты и создать ее дубликат. Нацбанк озвучил главные правила о том, как не стать жертвой обмана.

Об этом пишет Обозреватель.

Иногда мошенническое устройство (скимминг) можно опознать даже невооруженным глазом.

Как правильно пользоваться банкоматом:

  • Сравнивать внешний вид банкомата с его экранной заставкой.
  • Прикрывать клавиатуру во время ввода PIN-кода. Таким образом, чтобы его невозможно было подсмотреть с помощью микровидеокамеры.
  • Подключить услугу информирования об операциях с использованием карты. Это позволит вовремя заблокировать карту в случае мошеннических операций с вашим счетом.
  • Установить индивидуальные лимиты на снятие наличных, которые соответствуют именно вашему платежному поведению. Мошеннику не удастся всю сумму снять сразу, у вас появится время заблокировать свою карту.
  • Отдавать предпочтение платежным картам с чипом, у которых более сложный алгоритм защиты в отличие от карт с магнитной полосой.

Справка Finance.ua:

  • 77% мошеннических схем приходится на интернет и социальную инженерию — манипулятивное психологическое воздействие на жертву. 22% краж с банковских карт осуществляется через банкоматы.
  • В 2020 году киберпреступникам удалось украсть более 252 миллионов гривен, а самым популярным методом стал обман продавцов при помощи сайтов-подделок.
  • Иногда в жизни случаются ситуации, когда финансовые учреждения требуют вернуть деньги, которые человек будто бы взял. Но человек впервые слышит, что он оформил онлайн кредит. Что делать в таком случае?

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По материалам Обозреватель
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