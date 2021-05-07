Мошенники делают дубликаты карт украинцев с помощью банкоматов

В Украине мошенники устанавливают в банкоматы специальные устройства, которые позволяют считать данные карты и создать ее дубликат. Нацбанк озвучил главные правила о том, как не стать жертвой обмана.
Об этом пишет Обозреватель.
Иногда мошенническое устройство (скимминг) можно опознать даже невооруженным глазом.
Как правильно пользоваться банкоматом:
Много советов о том, как сохранить свои сбережения, в нашем телеграмм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Как украинцы относятся к «паспортам вакцинации» (опрос)Вчера, 15:16 - 1063 4
Маск обвалил криптовалюту шуткой на телешоу2 ч. назад - 925 3
В Сербии всем вакцинированным от COVID-19 до конца мая выплатят по $30Вчера, 18:26 - 263 3
Представлен электровелосипед ADO A20 с запасом хода 80 кмВчера, 04:49 - 3872 3
Шмыгаль: Увольнение Коболева не повлияло на переговоры с кредиторамиОколо часа назад - 55 2
Цены на вторичке жилой недвижимости Киева (инфографика)Вчера, 16:01 - 12525
В Польше внесли изменения в Закон о дорожном движении: что нужно знать водителямВчера, 19:14 - 1570
Как украинцы относятся к «паспортам вакцинации» (опрос)Вчера, 15:16 - 1063 4
Тарифы на коммуналку: как выросли цены за последний годВчера, 21:27 - 936
Маск обвалил криптовалюту шуткой на телешоу2 ч. назад - 925 3
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 1418
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 2106 2
Китай запустил главный модуль космической станции29.04.2021, 11:10 - 669
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 848
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 2268 5