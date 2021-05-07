Мошенники делают дубликаты карт украинцев с помощью банкоматов

В Украине мошенники устанавливают в банкоматы специальные устройства, которые позволяют считать данные карты и создать ее дубликат. Нацбанк озвучил главные правила о том, как не стать жертвой обмана.

Об этом пишет Обозреватель.

Иногда мошенническое устройство (скимминг) можно опознать даже невооруженным глазом.

Как правильно пользоваться банкоматом:

Сравнивать внешний вид банкомата с его экранной заставкой.

Прикрывать клавиатуру во время ввода PIN -кода. Таким образом, чтобы его невозможно было подсмотреть с помощью микровидеокамеры.

Подключить услугу информирования об операциях с использованием карты. Это позволит вовремя заблокировать карту в случае мошеннических операций с вашим счетом.

Установить индивидуальные лимиты на снятие наличных, которые соответствуют именно вашему платежному поведению. Мошеннику не удастся всю сумму снять сразу, у вас появится время заблокировать свою карту.

Отдавать предпочтение платежным картам с чипом, у которых более сложный алгоритм защиты в отличие от карт с магнитной полосой.

Справка Finance.ua:

77% мошеннических схем приходится на интернет и социальную инженерию — манипулятивное психологическое воздействие на жертву. 22% краж с банковских карт осуществляется через банкоматы.

В 2020 году киберпреступникам удалось украсть более 252 миллионов гривен, а самым популярным методом стал обман продавцов при помощи сайтов-подделок.

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