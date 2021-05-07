В Европейском инвестбанке назвали наиболее привлекательные отрасли в Украине

Глава представительства Европейского инвестбанка в Украине Жан-Эрик Де Загон назвал пищевую и ІТ отрасли наиболее привлекательными для инвестиций в Украине.

Об этом он рассказал в эфире “Доброе европейское утро, Украина”.

Глава представительства отметил, что в Украине есть немало перспективных секторов.

В частности, украинская почва является “одной из лучших, если не лучшей в мире”, что является предпосылкой для развития пищевой промышленности.

“Но я считаю, что для Украины важно заниматься не просто зерном, например – чтобы вы переходили к более сложным вещам. Думаю, это может быть органическая продукция”, – пояснил он.

“У вас есть все: есть солнце, есть вода и есть почвы. Поэтому мне кажется, что вы можете двигаться в сторону органических, экологически чистых продуктов. Если у вас есть много средств, я бы рассмотрел это направление”.

Кроме того, Де Загон подчеркнул, что ІТ-сфера есть “очень сильной”, и инвесторам также стоит обратить на нее внимание.

Также он упомянул “зеленую экономику” и объяснил, что ЕИБ готов помогать украинской власти на пути развития в этом направлении и чувствует мощную поддержку со стороны правительства.

Кроме “зеленого направления”, он отметил поддержку банком восточных регионов Украины. Основными приоритетами для ЕИБ в Украине также есть инфраструктурные проекты, энергетика и частный сектор.