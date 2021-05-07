В Европейском инвестбанке назвали наиболее привлекательные отрасли в Украине

Глава представительства Европейского инвестбанка в Украине Жан-Эрик Де Загон назвал пищевую и ІТ отрасли наиболее привлекательными для инвестиций в Украине.
Об этом он рассказал в эфире “Доброе европейское утро, Украина”.
Глава представительства отметил, что в Украине есть немало перспективных секторов.
В частности, украинская почва является “одной из лучших, если не лучшей в мире”, что является предпосылкой для развития пищевой промышленности.
“Но я считаю, что для Украины важно заниматься не просто зерном, например – чтобы вы переходили к более сложным вещам. Думаю, это может быть органическая продукция”, – пояснил он.
“У вас есть все: есть солнце, есть вода и есть почвы. Поэтому мне кажется, что вы можете двигаться в сторону органических, экологически чистых продуктов. Если у вас есть много средств, я бы рассмотрел это направление”.
Кроме того, Де Загон подчеркнул, что ІТ-сфера есть “очень сильной”, и инвесторам также стоит обратить на нее внимание.
Также он упомянул “зеленую экономику” и объяснил, что ЕИБ готов помогать украинской власти на пути развития в этом направлении и чувствует мощную поддержку со стороны правительства.
Кроме “зеленого направления”, он отметил поддержку банком восточных регионов Украины. Основными приоритетами для ЕИБ в Украине также есть инфраструктурные проекты, энергетика и частный сектор.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киевсовет снова подумает, строить ли на Оболони новый микрорайон8 ч. назад - 895 7
Маск обвалил криптовалюту шуткой на телешоу8 ч. назад - 2487 4
Шмыгаль: Увольнение Коболева не повлияло на переговоры с кредиторами7 ч. назад - 219 3
В Сербии всем вакцинированным от COVID-19 до конца мая выплатят по $30Вчера, 18:26 - 397 3
В Украине установят еще 200 камер автоматической фиксации нарушений ПДД2 ч. назад - 296 2
Рынок подержанных легковых автомобилей показал значительный рост: ТОП-5 самых популярных марок9 ч. назад - 2819
Маск обвалил криптовалюту шуткой на телешоу8 ч. назад - 2487 4
В Польше внесли изменения в Закон о дорожном движении: что нужно знать водителямВчера, 19:14 - 2044
Депутаты предлагают новый способ борьбы с зарплатой в конвертах - законопроект4 ч. назад - 1481
Тарифы на коммуналку: как выросли цены за последний годВчера, 21:27 - 1092
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 1603
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 2179 2
Китай запустил главный модуль космической станции29.04.2021, 11:10 - 683
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 867
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 2302 5