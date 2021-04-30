Межбанк: «перетягивание каната» закончилось ничьей

Последний рабочий день перед трехдневными выходными прошел на валютном рынке очень динамично. Как и вчера, активность валютного рынка в пятницу была высокой и к послеобеденному периоду только через Bloomberg было проведено операций на сумму около $ 215 млн. Правда, после этого активность на рынке резко пошла на спад. Сработал фактор завершения недели. Но в целом — цифры для нашего рынка все равно большие.
Весь день прошел в противостоянии курсовых интересов крупных покупателей и продавцов. В итоге, «перетягивание каната» на межбанке закончилось боевой ничьей. С утренних 27,73/27,75 доллар за день вырос на 1 копейку — до 27,74/27,76 к концу сессии. Спекулянтам нечего было особо делать по доллару, зато они отыгрались на евро, где котировки за пятницу выросли с утренних 33,45/33,47 гривен сразу до 33,63/33,65 к концу дня. По евро в очередной раз произошли валютные ралли на международных рынках и на момент написания статьи он подорожал до 1,2149 доллара, хотя с утра еще не доходил и до 1,2070.Этот скачок и отразился на котировках евровалюты относительно гривны.
НБУ на межбанк не выходил.
Ход торгов:
С утренних 27,73/27,75 доллар к 11 часам подорожал до до 27,755/27,775 гривен, а к полудню достиг отметки 27,78/27,80. Но затем спрос и предложение стали быстро выравниваться, а потом предложение постепенно даже начало превышать спрос. Это отразилось на котировках и на обед дилеры уже пошли при уровне 27,755/27,775 гривен за доллар, а к концу дня курс плавно просел до 27,74/27,76.
Главные события 7 мая на валютном рынке:
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 27,74 / 27,76
евро — 33,62 / 33,65
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2139 / 1,2141
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