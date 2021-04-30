Размер инвестиций в криптовалюту достиг максимума с февраля этого года

По данным аналитической компании CoinShares, объём вложенных инвесторами в цифровые активы средств на прошлой неделе достиг максимума с февраля этого года и составил $489 млн. За счёт этого объём вложенных в криптовалюту средств по итогам апреля превысил $1 млрд.
Bitcoin продолжает оставаться самой популярной цифровой валютой мира. За отчётный период инвесторы вложили в него около $442 млн. Отмечается, что инвесторы стали с большим доверием относиться к крайне нестабильной криптовалюте.
В середине апреля цена одного Bitcoin выросла до рекордных $64 тыс. за единицу, а к концу месяца курс цифровой валюты упал ниже $50 тыс. за единицу. С тех пор Bitcoin несколько улучшил своё положение, и в настоящее время он торгуется на уровне $57 тыс. за единицу криптовалюты.
Вслед за ним идёт Ethereum, который привлёк за неделю $30 млн инвестиций и достиг рекордного уровня капитализации в $13,9 млрд. Стоит отметить, что стоимость «эфира» стабильно растёт последние несколько недель, и криптовалюта регулярно бьёт собственные рекорды.
Буквально несколько дней назад Ethereum торговался в районе $3500 за единицу, а на момент создания этой публикации его цена составляла около $3480.
Криптовалюты, следующие за лидерами рынка цифровых активов, на прошлой неделе выросли на $9,2 млн. Отдельного упоминания заслуживают успехи криптовалюты Dogecoin, стоимость которой уверенно растёт последние несколько недель. В настоящее время Dogecoin является четвёртой криптовалютой мира по уровню капитализации.
В отчёте CoinShares отмечается, что последние несколько недель в цифровые активы активно инвестируют североамериканские фонды, тогда как европейские покупатели криптовалюты действуют более осторожно.
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